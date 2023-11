Czeka na wiele deszczowych chwil. Prognoza pogody na nadchodzące dni

W nadchodzących dniach pojawią się opady deszczu, które gdzieniegdzie będą przelotne. Nie zabraknie też miejsc, w których dopisze pogoda aura. W sobotę, 11 listopada, możemy zmoknąć.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Wtorek na północy kraju przyniesie na ogół umiarkowane zachmurzenie. Tam też miejscami możliwy jest słaby, przelotny deszcz. W pozostałej części Polski zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, chwilami zrobi się nawet słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, na północy miejscami silniejszy wiatr z południowego zachodu.

Pogoda na środę i czwartek

W środę na północy kraju przelotnie popada. Mieszkańcom pozostałych obszarów dopisze pogodna aura. Termometry wskażą maksymalnie od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Lubelszczyźnie. Zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Czwartek upłynie pod znakiem deszczu na zachodzie Polski. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa.

Prognozowana temperatura w najbliższych dniach ventusky.com

Pogoda na piątek

Na piątek prognozuje się duże zachmurzenie z przejaśnieniami i opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 st. C na Podlasiu do 10 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, słaby i umiarkowany, będzie wiał z południa.

Prognozowane opady w najbliższych dniach ventusky.com

Pogoda na sobotę, 11 listopada, i niedzielę

Sobota, czyli Święto Niepodległości, zapowiada się pochmurna z opadami deszczu. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia będzie od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany zachodni wiatr.

W niedzielę czeka nas duże zachmurzenie z przejaśnieniami i opadami deszczu. Termometry wskażą maksymalnie od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Prognozowane porywy wiatru w najbliższych dniach ventusky.com

Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl