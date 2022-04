Pogodny wyż Spiro zaciągnął do nas arktyczne masy powietrza. Na horyzoncie widać zmianę aury

Poranek był miejscami śnieżny i mroźny

Najzimniej było w Kętrzynie - termometry wskazały -4 stopnie Celsjusza. Mróz pojawił się także w Białymstoku, Katowicach (-3 st. C), Opolu, Kielcach, Olsztynie, Zakopanem (-2 st. C), Gdańsku i Suwałkach (-1 st.). Mieszkańcy Warszawy na termometrach zobaczyli 3 st. C, zaś najcieplej było w Legnicy i Zielonej Górze - 4 st. C.