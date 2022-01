Ciepły front wkroczył do Polski. Miejscami pojawią się mieszane opady

"W poniedziałek rano różnica temperatury między wschodem i zachodem dochodzi do prawie 20 stopni (-14 st. C w Kielcach, 5 st. C w Świnoujściu)" - przekazała synoptyk.

Miejscami opady mogą zamarzać

O poranku najzimniej było w Kielcach, Rzeszowie i na Kasprowym Wierchu. Temperatura maksymalna wyniosła tam -14 st. C. Bardzo mroźnie zrobiło się także w Zakopanem (-13 st. C), Lublinie (-12 st. C) czy Krakowie (-10 st. C). W Warszawie termometry pokazały -4 st. C. We Wrocławiu i Toruniu temperatura sięgnęła 0 st. C. Najcieplej było zaś w Szczecinie (4 st. C) i Świnoujściu (5 st. C).