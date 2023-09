Wakacyjna pogoda wróci do Polski

Jak wyjaśniła synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, Polska znajduje się pod wpływem pogodnego wyżu Olenka. Blokuje on strefową, zachodnią cyrkulację powietrza nad Europą, co oznacza, że zapewni nam w kolejnych dniach wiele ciepłych i słonecznych chwil. Centrum wyżu przemieści się znad Niemiec nad Polskę i zacznie do nas stopniowo sprowadzać coraz cieplejsze masy powietrza. Początkowo nad kraj napłynie umiarkowanie wilgotne powietrze polarno-morskie, ale w następnych dniach będzie to suchsze powietrze z głębi kontynentu, w którym dominować będzie bezchmurne niebo i małe zachmurzenie.