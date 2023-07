Czy będzie ciepło? Gdzie pojawią się burze? Prognoza na końcówkę lipca i pierwsze dni sierpnia

Burze i opady deszczu nadal będą pojawiać się w ciągu najbliższych dni, ale nie zabraknie słońca, zwłaszcza w ciągu pierwszych dni sierpnia. Z początkiem kolejnego miesiąca czeka nas wzrost temperatury, na południu Polski będzie gorąco.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W niedzielę zachmurzenie będzie zmienne. Na wschodzie kraju pojawią się przelotne opady deszczu oraz burze z opadami rzędu 10-20 litrów wody na metr kwadratowy i wiatrem rozpędzającym się w porywach do prędkości 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 26 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w niektórych miejscach silniejszy, zachodni.

Poniedziałek również na obszarze całej Polski przyniesie zmienne zachmurzenie. W województwach zachodnich i na Podkarpaciu przelotnie popada deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 20 st. C na Pomorzu do 25 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda w pierwszych dniach sierpnia

We wtorek w zachodnich regionach wystąpią przelotne opady deszczu i burze, podczas których spadnie 10-20 l/mkw., a wiatr w porywach osiągnie 60-80 km/h. W pozostałej części kraju wypogodzi się. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-zachodni.

Prognoza pogody na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura na kolejne dni Ventusky

Środa na Śląsku upłynie pod znakiem pogodnej aury. W pozostałych regionach będzie przelotnie padać deszcz, a także pojawią się burze z opadami o sumie 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 km/h. Termometry pokażą maksymalnie od 22 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr, z kierunku zachodniego.

W czwartek na Podkarpaciu zrobi się słonecznie. W reszcie Polski wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna osiągnie od 24 st. C na Pomorzu do 27 st. C na Podkarpaciu. Będzie wiać umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni wiatr.

Prognozowane opady na kolejne dni Ventusky

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl