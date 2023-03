Zmiana pogody będzie drastyczna. Weekend z burzami, a po niedzieli mróz za dnia

Co pokazuje prognoza pogody na 5 dni? To, że czeka nas drastyczna wręcz zmiana aury z wiosennej na zimową. Sprawdź szczegóły - zwłaszcza, że spodziewamy się też gwałtownych zjawisk.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W piątek w całym kraju spodziewane jest zmienne zachmurzenie i przelotne opady do 4 litrów deszczu na metr kwadratowy. W godzinach wieczornych mogą wystąpić burze z opadami 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 50-70 kilometrów na godzinę. Termometry pokażą od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 21 st. C w Małopolsce. Powieje umiarkowany, południowo-zachodni wiatr, okresami w porywach osiągający prędkość 40-60 km/h.

Pogoda na weekend

Sobota przyniesie zachmurzenie zmienne z przelotnym deszczem. Na Pomorzu prognozowane są burze z deszczem do 10-20 l/mkw i wiatrem rozwijającym w porywach prędkość 50-70 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C na Podlasiu do 16 st. C na Podkarpaciu i w Małopolsce. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

W niedzielę w Polsce zapanuje zmienne zachmurzenie, a w ciągu dnia może przelotnie popadać. Na Pomorzu mogą wystąpić burze, którym towarzyszyć będą opady 10-20 l/mkw i porywy wiatru do 50-70 km/h. Na termometrach zobaczymy od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Podkarpaciu. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami silniejszy.

Pogoda na początek tygodnia

W poniedziałek w Polsce będzie pochmurno: spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. Na wschodzie kraju może padać deszcz, a w pasie dzielnic środkowych niewykluczony jest śnieg. Temperatura w ciągu dnia wyniesie od 3 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 7 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami w porywach rozwijający prędkość 40-60 km/h.

Wtorek zapowiada się w całym kraju pochmurno, ale w ciągu dnia spodziewane są przejaśnienia i rozpogodzenia. W północnych i wschodnich regionach może wystąpić przelotny śnieg. Termometry wskażą od -2 st. C na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr, wiejący z kierunków zachodnich, będzie umiarkowany i dość silny, okresami osiągający w porywach 40-60 km/h.

