Pogoda na pięć dni: silny wyż będzie rządził aurą

Pogoda na pięć dni: w nadchodzących dniach kraj będzie pod wpływem rozległego układu wysokiego ciśnienia. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 7 stopni Celsjusza. Lokalnie popada śnieg i deszcz ze śniegiem.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogoda w kraju kształtowana będzie przez rozległy, silny układ wysokiego ciśnienia, obejmujący swoim zasięgiem środkową oraz wschodnią Europę, z centrum nad Polską. Z północnego wschodu napływa chłodne powietrze polarne morskie, o cechach powietrza arktycznego.

Pogoda na wtorek

Wtorek przyniesie przeważnie pogodną aurę z małym zachmurzeniem i bezchmurnym niebem. W ciągu dnia więcej chmur pojawi się jedynie na Podkarpaciu. Wieczorem w Rzeszowie zachmurzenie wzrośnie do dużego. Poza tym w ciągu dnia nie będzie padać. Termometry pokażą maksymalnie od 3-4 stopi Celsjusza w Suwałkach i Lublinie do 5-6 st. C we Wrocławiu i Szczecinie. Powieje słaby, zmienny wiatr.

Prognozowane opady w najbliższych dniach Ventusky.com

Pogoda na środę i czwartek

Środa upłynie pod znakiem pogodnej aury. Prognozuje się przeważnie małe, przejściowo umiarkowane zachmurzenie, jedynie w rejonie południowo-wschodniej Polski lokalnie duże. Nie wystąpią żadne opady. Temperatura maksymalna wyniesie od 4-5 st. C na wschodzie do 5-6 st. C na zachodzie Polski. Północno-zachodni wiatr będzie słaby.

W czwartek wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie, lokalnie na wschodzie całkowite ze słabymi opadami śniegu i deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3-4 st. C na wschodzie i w centrum do 5-6 st. C na zachodzie Polski. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na piątek i sobotę

Na piątek synoptycy prognozują duże zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz słabymi opadami śniegu w rejonie Podkarpacia. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 2-3 st. C na wschodzie do 5-7 st. C na zachodzie kraju. Północny wiatr będzie wiał umiarkowanie.

Sobota przyniesie pochmurną aurę z rozpogodzeniami. Możliwy jest słaby deszcz w rejonie Pomorza Zachodniego. Termometry pokażą maksymalnie od 3-4 st. C na wschodzie i w centrum do 5-7 st. C na zachodzie. Wiatr będzie wiał słabo, ze zmiennych kierunków.

Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl