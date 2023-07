34 stopnie w cieniu, gradobicia, ulewy. Pogoda na 5 dni

Kolejne dni zapowiadają się w Polsce dość zmiennie. Nad krajem będą przechodziły aktywne fronty atmosferyczne, przynoszące ze sobą intensywne opady deszczu i burze. Wystąpi także uciążliwy upał.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogodą w Polsce sterują wiry niżowe Quentin i Ronson z centrami ulokowanymi nad Morzem Północnym i północnym Atlantykiem - przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Z zachodu na wschód przemieszcza się chłodny front atmosferyczny poprzedzany linią nawałnic. Pchane są one przez polarne masy powietrza, jednak zbyt słabo, by wypchnąć znad Polski ciepłe powietrze zwrotnikowe. We wtorek front chłodny, rozmywający się na wschodzie kraju, osłabnie, a ciepłe masy powietrza będą ponownie od południa wlewać się nad Polskę. Tylko północno-wschodnie regiony będą w chłodniejszym powietrzu.

W środę nad Polską przetoczy się kolejny front z deszczem i burzami poprzedzany klinem gorącego powietrza afrykańskiego, w którym temperatura przekraczać ma 30 stopni Celsjusza. Później ciepłe burzowe masy powietrza z południa przepychać się będą z chłodnymi polarnymi, stąd przelotne deszcze i burze. W sobotę ciepło jednak ostatecznie wygra starcie z chłodem i słoneczny wyż znad Karpat zatrzyma na chwilę fronty, przynosząc prawdziwy upał.

Prognoza temperatury na kolejne dni ventusky.com

Pogoda na wtorek i środę

We wtorek w prawie całej Polsce będzie pogodnie, tylko na północnym wschodzie i wschodzie wystąpi zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże z przelotnymi opadami do 5-15 litrów deszczu na metr kwadratowy. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu prognozowane są burze z opadami do 30 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 21/23 st. C na Podlasiu, przez 28 st. C w centralnych regionach, do 30 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje zachodni i północno-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany, jedynie w burzach silny, rozwijający prędkość do 70-90 kilometrów na godzinę.

Środa przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie z przemieszczającą się z zachodu na wschód strefą opadów deszczu do 10-30 l/mkw. Lokalnie, szczególnie na obszarach górskich, mogą pojawić się burze z gradem oraz ulewami do 50 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 27 st. C na Pomorzu, poprzez 30 st. C w centrum kraju, do 33 st. C na Podkarpaciu. Wiatr wiejący z kierunków zachodnich okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w burzach jego porywy dojdą do 70-100 km/h.

Prognoza opadów na kolejne dni ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek

Na północnym wschodzie kraju czwartek zapowiada się pogodnie. W pozostałych regionach będzie pochmurno. Okresami mogą wystąpić opady deszczu do 10-20 l/mkw., a na południu Polski również burze z gradem i ulewami do 40 l/mkw. Termometry wskażą od 24 st. C na Podkarpaciu, przez 27 st. C w centralnych regionach, do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje północny i zachodni słaby i umiarkowany wiatr, w burzach silny, bo z porywami do 70-90 km/h.

W piątek niebo nad północno-zachodnią Polską będzie pogodne. Poza tym spodziewamy się chmur kłębiastych i przelotnych opadów deszczu do 5-10 l/mkw. Na Śląsku może zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy od 24 st. C na Podlasiu, poprzez 28 st. C w centrum kraju, do 30 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, w burzach silny.

Pogoda na sobotę

Sobota w całym kraju upłynie pod znakiem pogodnego nieba. Temperatura w ciągu dnia wyniesie od 28 st. C na Podlasiu, przez 31 st. C w centralnej Polsce, do 34 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowy i zachodni słaby i umiarkowany wiatr.

Autor:as

Źródło: tvnmeteo.pl