Czwartek pochmurny i deszczowy. Czy długi weekend też taki będzie?

Kolejne dni przyniosą w Polsce zachmurzone niebo i przelotne opady deszczu. Zachmurzenie utrzyma się nad naszym krajem również w weekend i na początku przyszłego tygodnia. Aura okaże się jednak dość łagodna jak na tę porę roku - miejscami termometry pokażą do 16 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W czwartek w Polsce zapanuje zmienne zachmurzenie. Na wschodzie, południu i w centrum kraju spodziewane są przelotne opady deszczu. W ciągu dnia na termometrach zobaczymy od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Podkarpaciu. Z kierunków zachodnich powieje słaby i umiarkowany wiatr, miejscami silniejszy.

Prognoza temperatury w dniach 10-14.11 ventusky.com

Pogoda na długi weekend

Piątek 11 listopada przyniesie w całym kraju umiarkowane i duże zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C w północno-wschodniej Polsce do 16 st. C na północnym zachodzie. Zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

W sobotę w Polsce spodziewana jest pochmurna aura. Termometry pokażą od 11 st. C na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu.

Prognoza opadów w dniach 10-14.11 ventusky.com

Pogoda na niedzielę i poniedziałek

Niedziela upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia. Na termometrach zobaczymy od 11 st. C na północnym wschodzie Polski do 15 st. C na północy kraju. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Poniedziałek zapowiada się w całym kraju pochmurno - prognozowane jest zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura w ciągu dnia wyniesie od 10 st. C na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu.

Prognoza porywów wiatru w dniach 10-14.11 ventusky.com

Autor:as

Źródło: tvnmeteo.pl