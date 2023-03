Pogoda na pięć dni. Po silnym wietrze przyjdzie uspokojenie aury i rozpogodzenia. Temperatura do 16 stopni

W marcu jak w garncu. We wtorek i w środę w Polsce wciąż utrzymywać się będą trudne warunki pogodowe - silny wiatr i opady deszczu. W kolejnych dniach aura ma jednak się uspokoić, a miejscami zza chmur wyjrzy słońce. Termometry, po przejściowym ochłodzeniu w środku tygodnia, na początkuj weekendu pokażą nawet 16 stopni Celsjusza.

Wtorek przyniesie ze sobą zmienne zachmurzenie z przelotnymi opadami od 1 do 5 litrów deszczu na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach rozwijając prędkość 40-60 kilometrów na godzinę. Pod wieczór na zachodzie kraju mogą wystąpić porywy do 80 km/h.

Pogoda na środę i czwartek

W środę w Polsce będzie na ogół pochmurno, ale niebo będzie się przejaśniać i lokalnie rozpogadzać. W południowo-wschodniej części kraju prognozowany jest deszcz. Termometry wskażą od 4 st. C na północnym wschodzie do 8 st. C na południowym zachodzie. Z kierunków zachodnich powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr.

Czwartek upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia, miejscami zza chmur może wyjrzeć słońce. Na termometrach zobaczymy od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się zmienny, słaby i umiarkowany.

Pogoda na piątek i sobotę

W piątek w kraju zapanuje duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Temperatura w ciągu dnia wyniesie od 8 st. C w północno-wschodniej Polsce do 13 st. C w regionach południowo-zachodnich. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południa.

Sobota zapowiada się pochmurno, ale niebo może przejaśniać się i lokalnie rozpogadzać. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy od 11 st. C na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Południowy wiatr będzie słaby i umiarkowany.

