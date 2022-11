Chwyci mróz, spadnie śnieg. Gdzie aura stanie się zimowa

Kolejne dni przyniosą spore ochłodzenie - na termometrach zobaczymy nawet temperaturę poniżej 0 stopni Celsjusza. Niebo będzie pochmurne, a miejscami prognozowane są opady śniegu. W cieplejsze dni towarzyszyć nam będzie natomiast deszcz.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Wtorek będzie na ogół pochmurny. Tego dnia spodziewane są lokalne opady mżawki, miejscami wystąpią mgły. Na południu, centrum i zachodzie niebo może przejaśniać się i rozpogadzać. Na termometrach zobaczymy od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się zmienny i przeważnie słaby.

Pogoda na środę i czwartek

W środę w Polsce zapanuje duże zachmurzenie z jedynie nielicznymi przejaśnieniami. Na Podkarpaciu i w Małopolsce prognozowane są opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunków wschodnich powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr.

Czwartek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. Na Pomorzu chmury mogą przynieść ze sobą słabe opady śniegu. W ciągu dnia termometry pokażą od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Prognozowana temperatura w dniach 15-19.11 ventusky.com

Pogoda na piątek i sobotę

Piątek w całym kraju zapowiada się pochmurno, ale niebo będzie się przejaśniać. We wschodniej Polsce mogą wystąpić opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -3 st. C na Podkarpaciu do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze zmiennych kierunków.

W sobotę prognozowana jest na ogół pochmurna aura, a we wschodnich regionach kraju - przelotny śnieg. Temperatura w ciągu dnia wyniesie od 0 st. C na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Zmienny wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy.

Prognozowane opady w dniach 15-19.11 ventusky.com

Autor:as

Źródło: tvnmeteo.pl