Pogoda na pięć dni. Spore zmiany w pogodzie. Powieje z prędkością nawet do 140 kilometrów na godzinę

Aura w kolejnych dniach okaże się zmienna. Władzę nad pogodą sprawować będą naprzemiennie ogromne ośrodki baryczne ulokowane w różnych stronach Europy. Przyniosą ze sobą opady śniegu, śniegu z deszczem i deszczu, jak również podmuchy wiatru sięgające 140 kilometrów na godzinę. W weekend miejscami może spaść do 5 centymetrów śniegu.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Układ niżowy Marco z centrum nad Karpatami odsuwa się w kierunku Morza Czarnego, a związany z nim front atmosferyczny przemieszcza się znad środkowej i południowej Polski dalej nad Bałkany - przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. W środę Polskę obejmie pogodny klin wyżowy związany z wyżem Bionda znad Atlantyku. Płynące z północy zimne powietrze pochodzenia arktycznego obejmie już cały kraj. W związku z tym ranek będzie bardzo mroźny, szczególnie w regionach północnych.

Środa zapowiada się pochmurno, ale niebo będzie się rozpogadzać. Na południu prognozowane są słabe, zanikające opady śniegu do 1-3 centymetrów. Termometry wskażą od -2/-3 stopni Celsjusza na Podlasiu i Lubelszczyźnie, poprzez -1/0 st. C w centralnej Polsce do 3 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje północno-wschodni, tylko na zachodzie południowy wiatr, przeważnie słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu okresami dość silny i w porywach rozwijający prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę.

Prognozowana temperatura w dniach 22-26.11 ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek

Po mroźnym epizodzie w czwartek Polska ponownie dostanie się pod wpływ układu niżowego Niklas, wielkiego cyklonu szerokości umiarkowanych znad północnego Atlantyku. Będzie on tłoczyć w naszą stronę masy wilgotnego powietrza polarnego. Od zachodu do kraju wkroczy front ciepły, na którym wystąpią opady mokrego śniegu poprzedzające opady marznącego deszczu powodującego oblodzenie. Cyklon atlantycki przyniesie wielkie zawirowanie mas powietrza, co poskutkuje silnym wiatrem do 100 km/h i sztormem na Bałtyku. Centrum wiru znajdzie się w piątek nad zachodnią Rosją, zostawiając Polskę w jego zachodniej tylnej części, w strumieniu mas powietrza zaciąganych prosto z północy. W formowaniu silnej zatoki zimna sięgającej aż do Macedonii i Bułgarii pomoże wyż znad Wysp Brytyjskich.

W czwartek spodziewane jest duże zachmurzenie z przemieszczającymi się od zachodu w głąb kraju opadami mokrego śniegu do 5 cm i śniegu z marznącym deszczem, w centrum kraju i na zachodzie przechodzącym w deszcz. Szczególnie intensywnie może padać na Pomorzu - tam spodziewane jest nawet 10-20 litrów deszczu na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na Podkarpaciu, poprzez 7 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr okaże się południowo-zachodni i zachodni, silny. W porywach rozwijać będzie do 80-100 km/h, nad morzem do 115 km/h, a w górach nawet do 140 km/h.

W piątek wraz z napływem mas powietrza arktycznego wilgotnego opady deszczu przechodzić będą w śnieg. W dzień niebo nad Polską zasnują chmury, ale momentami będzie się przejaśniać. Okresami wystąpią opady deszczu do 5-10 l/mkw. przechodzące stopniowo od północy w deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy od 2 st. C na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Śląsku i w Małopolsce. Z kierunków zachodnich powieje dość silny wiatr, w porywach dochodzący do 50-80 km/h.

Prognozowane opady w dniach 22-26.11 ventusky.com

Pogoda na weekend

Weekend w całej Polsce upłynie pod znakiem zachmurzenia kłębiastego i przelotnych opadów śniegu. Sobota przyniesie nam zachmurzenie umiarkowane i duże. Na Pomorzu może przelotnie popadać deszcz ze śniegiem do 5 l/mkw. na Pomorzu, poza tym na ogół spadnie do 2-5 cm śniegu. Termometry wskażą od 0 st. C na Podlasiu, poprzez 2 st. C w centralnych regionach, do 3 st. C w zachodniej Polsce. Północno-zachodni i zachodni wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach sięgając 50-60 km/h.

W niedzielę w Polsce zapanuje umiarkowane i duże zachmurzenie, któremu towarzyszyć będą przelotne opady śniegu do 1-5 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od -3 st. C na Suwalszczyźnie, poprzez -1 st. C w centrum kraju, do 1 st. C na Pomorzu. Słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr powieje z północnego zachodu.

Prognozowane porywy wiatru w dniach 22-26.11 ventusky.com

Autor:as/mj

Źródło: tvnmeteo.pl