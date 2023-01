Czeka nas czas z dynamiczną pogodą. Możliwe zawieje śnieżne

Najbliższe dni przyniosą w części Polski opady śniegu, które będą przechodzić w opady deszczu. Powieje wiatr, który w porywach osiągnie prędkość do 80 kilometrów na godzinę.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Wtorek, ostatni dzień stycznia, przyniesie na południu i zachodzie kraju opady mokrego śniegu. Będą one stopniowo przechodzić w deszcz ze śniegiem i deszcz. Zrobi się ślisko. Na wschodzie Polski wystąpi natomiast na ogół pochmurna aura z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z zachodu, okresami w porywach rozpędzi się do 40-60 kilometrów na godzinę.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na środę i czwartek

Środa, pierwszy dzień lutego, upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. Na wschodzie popada śnieg, przechodzący w deszcz ze śniegiem i deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje umiarkowany i dość silny zachodni wiatr, który okresami w porywach osiągnie prędkość do 40-60 km/h.

Czwartek zapowiada się pochmurno. Poza tym prognozuje się opady śniegu, które na Śląsku zamienią się w deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 0 st. C na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Pomorzu. Wiatr, okresami silniejszy, powieje z zachodu. W zachodniej części kraju porywy osiągną prędkość do 60-80 km/h.

Prognoza pogody na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na piątek i sobotę

W piątek na Podkarpaciu sypnie śniegiem. Pozostałych regionom kraju dopisze pogoda aura. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od -3 st. C na Podkarpaciu do 1 st. C na Pomorzu. Zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Na sobotę synoptycy prognozują pochmurną aurę. W pasie dzielnic wschodnich i środkowych popada śnieg, a na zachodzie deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr, umiarkowany i dość silny, północno-zachodni, okresami w porywach rozpędzi się do 40-80 km/h. Uwaga! We wschodniej części kraju możliwe są zawieje śnieżne.

Prognoza pogody na piątek i sobotę tvnmeteo.pl

Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach Ventusky.com

Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl