Pogoda na pięć dni. Chmur na niebie nie zabraknie, deszcz może się zdarzyć, ale będzie jeszcze całkiem ciepło

Aura w kolejnych dniach zapowiada się "w kratkę". Na niebie nie zabraknie chmur, spodziewane są również przelotne opady, a miejscami nawet burze. Będzie się jednak także przejaśniać. W najcieplejsze dni termometry pokażą do 17 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

We wtorek na terenie całego kraju spodziewane jest zmienne zachmurzenie i przelotne opady deszczu. W Bieszczadach mogą wystąpić burze z opadami do 20 litrów deszczu na metr kwadratowy i porywami wiatru sięgającymi 50-70 kilometrów na godzinę.

Temperatura maksymalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków zachodnich. W strefie brzegowej porywy mogą rozwinąć prędkość 60 km/h.

Prognoza temperatur w dniach 11-15.10 ventusky.com

Pogoda na środę i czwartek

Środa przyniesie w całym kraju zachmurzenie zmienne, ale jedynie na północy mogą wystąpić przelotne, krótkotrwałe opady deszczu. Termometry pokażą od 10 st. C na Podlasiu do 16 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

W czwartek będzie na ogół pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11 st. C na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr południowy.

Pogoda w środę i czwartek tvnmeteo.pl

Pogoda na piątek i sobotę

W piątek w Polsce prognozowane jest zachmurzenie zmienne. W zachodniej Polsce może popadać przelotny deszcz. Temperatura w ciągu dnia wyniesie od 14 st. C na Podlasiu do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z południa będzie słaby i umiarkowany.

W sobotę czeka nas zmienne zachmurzenie z przelotnym deszczem. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 12 st. C na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr południowo-zachodni.

Pogoda w piątek i sobotę tvnmeteo.pl

Prognoza opadów w dniach 11-15.10 ventusky.com

Autor:as//rzw

Źródło: tvnmeteo.pl