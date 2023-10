Wyż Sonja broni nas przed deszczem

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, Polska dostała się pod wpływ rozległego wyżu Sonja z centrum nad Alpami, rozciągającego się od Hiszpanii po Białoruś. Stanowi on blokadę dla deszczowych frontów, które wędrują nad północną Europą i związane są z niżami Maximilian i Lenn. Zahaczyć mogą one jedynie o polskie Wybrzeże, Pomorze, Warmię i Podlasie, przynosząc tam słabe opady deszczu.

Niedzielny poranek w Polsce

Drugi dzień weekendu zaczął się pochmurno, ale na Pomorzu, Kujawach, Śląsku i Podkarpaciu o godzinie 6 występowały przejaśnienia. Lokalnie na Kaszubach i Warmii padał słaby deszcz. Lokalnie na południu snuły się mgły, ograniczając widzialność do 300 metrów w Kielcach i 500 m w Krakowie. Termometry pokazywały od 5 stopni Celsjusza w Katowicach, Kielcach, Kłodzku i Łodzi, przez 9 st. C w Warszawie do 16 st. C w Ustce. Wiał południowo-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany, jedynie na północy chwilami silniejszy, a w regionach nadmorskich rozpędzający się do 45 kilometrów na godzinę.