Pogoda na weekend i Boże Ciało. Burzowy początek tygodnia, później nawet 26 stopni na termometrach

Chociaż niedziela będzie w większości kraju spokojna, początek tygodnia przyniesie ze sobą gwałtowne burze z gradem. Później pogoda się ustabilizuje, a w okolicach Bożego Ciała na termometrach zobaczymy nawet 26 stopni Celsjusza.

Pogoda na niedzielę

W niedzielę wkroczy nad Polskę zatoka niżowa z umiarkowanie aktywnym frontem atmosferycznym związanym z niżem znad północnej Skandynawii - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Z południa napłynie do kraju cieplejsze powietrze i podniesie temperaturę, szczególnie na południu.

Niedziela upłynie pod znakiem zachmurzenia kłębiastego, małego i umiarkowanego, przejściowo dużego. Na Pomorzu oraz na Podkarpaciu, w Małopolsce i na Górnym Śląsku nie wystąpią opady, ale w pozostałej części kraju może pojawić się przelotny deszcz do 5 litrów wody na metr kwadratowy, a na Dolnym Śląsku nawet burze z opadami do 15 l/mkw. Termometry pokażą od 22 st. C na Kaszubach, przez 25 st. C w centrum kraju, do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje wiatr z kierunków zachodnich, słaby i umiarkowany, a w burzach silny.

Prognoza temperatur na dni 12-16.06 ventusky.com

Pogoda na początek tygodnia

W poniedziałek wróci aura dynamiczna i niebezpieczna, gdyż od południowego zachodu wkroczy burzowy front atmosferyczny. Atlantycki chłód zacznie wypierać ciepłe masy powietrza, a silne ścieranie się mas powietrza będzie skutkowało niebezpiecznymi zjawiskami.

Poniedziałek przyniesie zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Prognozowane są przemieszczające się od zachodu w głąb kraju opady deszczu do 10-40 l/mkw. oraz gwałtowne burze z gradem. Termometry pokażą od 19 st. C na Pomorzu, przez 22 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na Pogórzu Karpackim. Wiatr będzie południowy, skręcający na północno zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w burzach silny do 90-100 kilometrów na godzinę.

Prognoza opadów na dni 12-16.06 ventusky.com

We wtorek czeka nas zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Na północy i wschodzie mogą okresami wystąpić opady deszczu do 5 l/mkw. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy od 17 st. C na Podlasiu, przez 19 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Śląsku. Z północnego zachodu powieje umiarkowany, okresami dość silny wiatr.

W większości kraju środa upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia, tylko na północnym wschodzie prognozowane jest okresami duże zachmurzenie z przelotnym deszczem do 4 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 st. C na Podlasiu, przez 21 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie północny i zachodni, słaby i umiarkowany.

Prognoza porywów wiatru na dni 12-16.06 ventusky.com

Pogoda na Boże Ciało

W czwartek możemy spodziewać się małego i umiarkowanego zachmurzenia kłębiastego, na północy i w centrum kraju przejściowo dużego. Na Podlasiu i Mazowszu prognozowane są słabe opady deszczu do 4 l/mkw. Termometry pokażą od 20 st. C na Suwalszczyźnie, poprzez 22 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Autor:as/dd

Źródło: tvnmeteo.pl