Start majówki z przelotnymi opadami deszczu. "To będzie sytuacja jednodniowa"

Pogodę w Polsce kształtują dwa ośrodki wysokiego ciśnienia - jeden znajduje się na północy kontynentu, drugi – na południowych wschodzie. W strefie pomiędzy nimi jest pogodnie, ale chłodno. Aura jednak się zmieni wraz ze zbliżającym się od zachodu niżem. Przyniesie on w sobotę w wielu regionach kraju przelotne opady deszczu. - To będzie sytuacja jednodniowa, bo później, w niedzielę, ten niż sobie dalej powędruje na wschód i pogoda się poprawi - powiedział Tomasz Wasilewski, prezenter tvnmeteo.pl.

Aurę w Polsce kształtują dwa wyże. Jeden z nich znajduje się nad Skandynawią, drugi – nad Europą Środkową i Południowo-Wschodnią. - W strefie pomiędzy wyżami jest pogodnie, ale temperatura o poranku na Warmii i Mazurach spadła do -5 stopni Celsjusza - powiedział we "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 prezenter pogody Tomasz Wasilewski.

Natomiast na zachodzie kontynentu, nad Atlantykiem, ulokowane jest centrum niżu i związane z nim fronty atmosferyczne. - Jeden z tych frontów, ciepły front atmosferyczny, będzie w piątek zbliżać się do naszej zachodniej granicy, co będzie tam skutkować w nadchodzących godzinach zwiększeniem zachmurzenia i opadami deszczu - zauważył prezenter. Dodał, że istotne jest również to, że Hiszpania i południowa Francja znalazły się w ciepłym wycinku niżu wcześniej wspomnianego. - To właśnie w tym ciepłym wycinku do Portugalii i Hiszpanii płynie gorące powietrze. My tymczasem dostajemy chłód, który napłynął ze Skandynawii - tłumaczył prezenter tvnmeteo.pl