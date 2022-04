Pogoda na majówkę 2022. Prognoza na długi weekend

Pogoda na majówkę. W czasie długiego weekendu majowego synoptycy prognozują słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura nie przekroczy 18 stopni Celsjusza. Miejscami mogą pojawić się burze. Sprawdź szczegóły prognozy pogody.

W najbliższych dniach Polska wschodnia i południowo-wschodnia pozostanie jeszcze pod wpływem pochmurnego układu niżowego z centrum nad Ukrainą. Pozostałą część kraju obejmuje pogodniejszy wyż Tim znad Morza Norweskiego. Kraj pozostaje w umiarkowanie chłodnej masie powietrza polarnego.

W kolejnych dniach, aż do 3 maja, Polska znajdować się będzie w zasięgu potężnego układu wyżowego znad Wysp Brytyjskich oraz Rosji. W ten obszar wysokiego ciśnienia wciskać się jednak mają od wschodu słabo aktywne front atmosferyczne z niewielkimi, sporadycznymi opadami deszczu. Chłodne powietrze polarne zalegać ma nad krajem do piątku. W czasie długiego weekendu majowego zostanie odsunięte od Polski i zastąpione płynącą z południa nieco cieplejszą masą, w której temperatura wzrośnie do 18 stopni Celsjusza, a lokalnie "otrze się" na południu o 20 st. C.

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w świetle najnowszych materiałów prognostycznych, majówka ma być umiarkowanie ciepła ze zmiennym zachmurzeniem. Dużego ocieplenia na razie nie widać, przed nami "leniwa wiosna", czyli ociągająca się i niezbyt ciepła.

Prognoza pogody na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Pogoda na wtorek i środę

Pogoda we wtorek zapowiada się pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie, południowym wschodzie i w centrum kraju okresami pojawią się słabe opady deszczu do 2 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 11 st. C na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu przez 13 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Ziemi Lubuskiej. Z kierunków północnych powieje słaby i umiarkowany wiatr.

W środę będzie pochmurno, ale wystąpią też większe przejaśnienia, a na zachodzie nawet rozpogodzenia. We wschodniej części kraju prognozowane są słabe przelotne opady deszczu do 2 l/mkw. Temperatura maksymalna sięgnie od 10 st. C na Suwalszczyźnie, przez 15 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Północny wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Prognozowana temperatura w majówkę ventusky.com

Pogoda na czwartek, piątek i sobotę

Czwartek upłynie na ogół pod znakiem pogodnej aury. Tylko na południowym wschodzie będzie pochmurno i może popadać słaby deszcz do 2 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na Suwalszczyźnie, przez 13 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Pomorzu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z północy.

W piątek czeka nas małe i umiarkowane zachmurzenie, które od północnego wschodu może wzrastać do dużego. Na Podlasiu i Mazurach pojawią się słabe opady deszczu o sumie do 2 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12 st. C na Suwalszczyźnie, przez 15 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Północno-zachodni i zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Prognoza pogody na piątek i sobotę tvnmeteo.pl

Prognoza na długi weekend

Sobota przyniesie pochmurną aurę z większymi przejaśnieniami. Na północnym wschodzie kraju oraz w centrum popada słaby deszcz do 2 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 11 st. C na Podlasiu, przez 14 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Prognozowane opady w majówkę ventusky.com

Pogoda na majówkę

Na niedzielę, czyli 1 maja, synoptycy prognozują umiarkowane i duże zachmurzenie. Miejscami, a szczególnie na południu, możliwe są słabe przelotne opady deszczu do 2 l/mkw. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 12 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu i południowego wschodu.

Prognoza pogody na 1 maja tvnmeteo.pl

Poniedziałek - 2 maja - upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Na południu i południowym wschodzie kraju popada słaby deszcz o sumie do 2 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 15 st. C na Suwalszczyźnie, przez 16 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni.

Prognoza pogody na 2 maja tvnmeteo.pl

We wtorek 3 maja wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie, na wschodzie i południowym wschodzie kraju przelotnie popada deszcz do 5 l/mkw. Na południu pojawią się burze, podczas których spadnie do 20 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15 st. C na Suwalszczyźnie, przez 17 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr południowo-wschodni i wschodni, słaby i umiarkowany, w burzach silny, rozpędzi się do 80 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na 3 maja tvnmeteo.pl

Prognozowane porywy wiatru w majówkę ventusky.com

Autor:kw,anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl