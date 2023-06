Pogoda na lipiec 2023. Co Amerykanie przewidują dla Polski

Pogoda na lipiec 2023. Co widać w najnowszych prognozach na nadchodzący miesiąc dla Polski? Sprawdziła to dla nas synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, analizując przewidywania amerykańskich synoptyków.

Pogoda na lipiec 2023. Prognoza dla Polski na wakacje

Co przyniesie pogoda w lipcu 2023? Według przewidywań amerykańskiej Narodowej Służby Oceanicznej i Atmosferycznej (NOAA), które przeanalizowała dla nas nasza synoptyk Arleta Unton-Pyziołek, lipiec w Polsce ma być ciepły i suchy. Średnia miesięczna temperatura ma być wyższa o 2-3 stopnie Celsjusza.

- To dużo - podkreśliła Unton-Pyziołek.

W lipcu średnia temperatura powietrza dla Warszawy według danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynosi od 19,2 do 20,3 stopnia. W przypadku Gdańska utrzymuje się ona na poziomie 17,8-18,8 st. C. Dla Krakowa wynosi ona 19,2-19,9 st. C.