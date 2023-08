Atak potężnego upału w części Polski. Po gwałtownych burzach mocno się ochłodzi

We wtorek czekają nas ogromne różnice temperatury. W najcieplejszym miejscu temperatura może poszybować nawet do 35 stopni Celsjusza. Przez Polskę przejdą burze z silnym wiatrem i gradem. Ostatnie dwa dni sierpnia przyniosą ochłodzenie już w całym kraju, a na uspokojenie w pogodzie poczekamy do pierwszych dni września.

Pogoda Długoterminowa Weekend

We wtorek w północnej i zachodniej Polsce zachmurzenie będzie duże z opadami deszczu. W rejonie Pomorza spadnie do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze kraju dzień upłynie ze zmiennym zachmurzeniem oraz burzami. Podczas wyładowań atmosferycznych wystąpią opady deszczu rzędu 10-20 l/mkw. i porywy wiatru o prędkości 60-80 kilometrów na godzinę, miejscami możliwy jest też grad. Pogodnie i bez opadów będzie na Białostocczyźnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni Celsjusza na Pomorzu do 34 st. C na Podkarpaciu, lokalnie jednak na krańcach wschodnich możliwe jest nawet 35 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z kierunków zmiennych.

Ochłodzenie w końcówce sierpnia

Na środę dla całego kraju prognozowane jest zmienne zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. We wschodnich regionach pojawią się też burze z opadami do 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 km/h. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 st. C na Dolnym Śląsku do 26 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Czwartek, ostatni dzień sierpnia, w zachodniej i południowej części kraju przyniesie duże zachmurzenie z opadami deszczu. Na Pomorzu również zagrzmi i w trakcie burz spadnie tam deszcz o sumie 10-20 l/mkw., a wiatr w porywach rozpędzi się do 60-80 km/h. W pozostałych regionach aura będzie pogodna. Temperatura maksymalna osiągnie od 18 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 22 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, południowo-zachodni wiatr.

Na początku września więcej słońca

W piątek, 1 września, zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Nigdzie nie powinno padać. Termometry pokażą maksymalnie od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Podkarpaciu. Będzie wiać słaby i umiarkowany wiatr z południa.

Sobota również upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia. Na ten dzień synoptycy także nie zapowiadają deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 st. C na Suwalszczyźnie do 28 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl