Koniec wakacji "przy głośnym akompaniamencie burz". A co przyniesie pierwszy dzień września?

Pogoda w najbliższych dniach znacząco się zmieni. W ostatnich dniach sierpnia pożegnamy się z upałem, ale nie z gwałtownymi zjawiskami, którym towarzyszyć będą opady deszczu, silny wiatr, a miejscami także grad. A jakiej pogody możemy spodziewać się na rozpoczęcie roku szkolnego? Sprawdź.

Polska pozostaje w obszarze lekko obniżonego ciśnienia związanego z niżami rozciągającymi się od Morza Czarnego po Atlantyk - przekazała synoptyk tvnmteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Zachodnie i południowe regiony kraju dostają się pod wpływ frontu atmosferycznego, rozdzielającego płynące z rejonu Bliskiego Wschodu gorące powietrze zwrotnikowe od chłodnych mas polarnych, które zaczęły już od zachodu napierać na front i powoli pchać go na wschód.

Pogoda na weekend

Sobota na zachodzie i południu kraju przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste, przelotne opady deszczu do 10-30 litrów wody na metr kwadratowy oraz burze z gradem. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura maksymalna sięgnie od 27 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej, przez 31 st. C w centrum kraju, do 32 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Podczas burz może rozpędzać się do 90 kilometrów na godzinę.

W niedzielę i poniedziałek Polska pozostanie w obszarze obniżonego ciśnienia, a zachodu na wschód przemieści się burzowy front pchany przez płynące z zachodu masy powietrza polarnego. "Nastąpi zdecydowana zmiana pogody przy głośnym akompaniamencie burz" - przekazała synoptyk.

W niedzielę możemy spodziewać się umiarkowanego i dużego zachmurzenia kłębiastego. Od zachodu w głąb kraju przemieszczą się przelotne opady deszczu do 15 l/mkw. W centrum i na wschodzie prognozowane są burze z gradem i opadami do 30-40 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C na zachodzie, przez 24 st. C w centrum kraju, do 30 st. C na Podlasiu i Podkarpaciu. Zachodni i południowo zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, a w burzach silny do 80-100 km/h.

Pogoda na ostatnie dni sierpnia

W poniedziałek na północy, wschodzie i w centrum kraju wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie, przelotne opady deszczu do 5-10 l/mkw. oraz lokalne burze. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od 21 st. C na Pomorzu, przez 24 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Słabo i umiarkowanie powieje z zachodu i północnego zachodu. Okresami porywy mogą być silniejsze.

We wtorek w pogodzie zacznie rządzić chłodny wyż znad Morza Norweskiego, ściągający z północy zimniejsze masy powietrza. W kształtowaniu pogody pomoże mu wir niżowy znad wschodniej Europy, wciskający nad Polskę nieco wilgoci z przelotnym deszczem.

Wtorek będzie pogodny, tylko na północnym zachodzie kraju pojawi się więcej chmur z przelotnym deszczem do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 20 st. C na Pomorzu, przez 23 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na Podkarpaciu. Powieje północno-zachodni wiatr i będzie słaby i umiarkowany, ale okresami może okazać się dość silny.

Środa natomiast będzie na ogół pogodna, z wyjątkiem północy kraju, gdzie pojawi się więcej chmur kłębiastych z przelotnym deszczem do 5-20 l/mkw. i burzami. Termometry pokażą maksymalnie od 20 st. C na Pomorzu, przez 22 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Pogórzu Karpackim. Wiatr z północy i zachodu będzie słaby i umiarkowany, a w burzach - silny.

Pogoda na początek roku szkolnego

1 września rozpoczyna się meteorologiczna jesień, ale termicznie wejdziemy w okres zwany "poleciem".

Czwartek - 1 września - będzie pogodny, tylko na północy i północnym wschodzie kraju pojawi się więcej chmur kłębiastych z przelotnym deszczem do 5-10 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C na Kaszubach, Warmii i Podlasiu, przez 21 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na Pogórzu Karpackim. Północny i zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny.

