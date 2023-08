Pogoda na ostatnie dni wakacji. Prognoza na końcówkę sierpnia

Prognoza pogody na ostatnie dni wakacji

We wtorek na zachodzie i północy kraju będzie pochmurno z okresowymi opadami deszczu. Na południowym wschodzie można spodziewać się pogodnej aury. Poza tym zachmurzenie będzie zmienne i wystąpią przelotne opady deszczu do 10 l/mkw., a lokalnie w pasie od Małopolski, przez centrum kraju, po Pomorze Gdańskie pojawią się również burze, podczas których spadnie 10-30 l/mkw. Wiatr ze zmieniających się kierunków będzie wiać przeważnie umiarkowanie, na wschodzie nieco silniej, podczas burz będzie silny, z porywami do 70-90 km/h.

Środa przyniesie zmienne zachmurzenie z przewagą dużego. W całej Polsce będą występować przelotne opady deszczu do 10 l/mkw. W drugiej części dnia na zachodzie pojawią się rozpogodzenia, a we wschodnich regionach wystąpią burze z opadami do 20 l/mkw. i porywami wiatru osiągającymi prędkość do 60-80 km/h. Zachodni wiatr z wyjątkiem burz powieje ze słabą i umiarkowaną siłą.