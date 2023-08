Polska podzielona na "dwie różne pogody"

Uwięzione niże

Dlaczego nad naszym krajem panuje tak niestabilna aura? Jak wyjaśnił Wasilewski, odpowiedzialne są za to "uwięzione" nad Europą niże znad Morza Liguryjskiego i Morza Norweskiego. Są one połączone układem frontów atmosferycznych.

- Front chłodny ma za sobą chłodniejsze powietrze, które dociera do Europy Północno-Zachodniej - tłumaczył, wskazując na mapę. - Natomiast po drugiej stronie tego układu frontów płynie ciepło. Powietrze kursuje w kierunku północnym, płynie ze strony Afryki do nas i do Europy Wschodniej. Ten upał zderza się dokładnie nad naszym krajem z chłodniejszym powietrzem ze strony północno-zachodniej.

Dlaczego taka aura utrzymuje się nad Polską od wielu dni? Są za to odpowiedzialne dwa wyże - jeden znajduje się Rosją, zaś drugi nad Oceanem Atlantyckim. Wspólnie uniemożliwiają one niżom przesunięcie się i "zamurowując" pogodę w naszej części Europy.

Przełamanie impasu

Sytuacja baryczna przekłada się na spore różnice temperatury pomiędzy wschodem a zachodem kontynentu. W Ukrainie we wtorek termometry mogą pokazać nawet 40 stopni Celsjusza, a we wschodniej Polsce może to być do 33 st. C. Tymczasem po drugiej stronie frontu pojawiają się wartości rzędu 17-18 st. C.