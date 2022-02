Najpierw deszcz i śnieg, potem słońce i wiosenna temperatura

Przed nami kilka pochmurnych dni z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Na zmiany w pogodzie trzeba poczekać do drugiej połowy kolejnego tygodnia, kiedy to pokaże się słońce, a wiatr osłabnie. Termometry mogą wskazywać wtedy nawet 10 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W niedzielę czeka nas duże zachmurzenie. Pojawią się opady deszczu, a miejscami deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Podlasiu do 8 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach osiągając prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na następny tydzień

Na poniedziałek synoptycy również zapowiadają duże zachmurzenie, choć mogą pojawiać się przejaśnienia. We wschodniej części kraju wystąpią opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 2 st. C na Podlasiu do 7 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje umiarkowany i dość silny, okresami w porywach 40-60 km/h, zachodni wiatr.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura w ciągu kolejnych dni Ventusky

Wtorek zapowiada się pochmurno. W zachodnich regionach popada deszcz, a na wschodzie i w centrum kraju pojawią się opady śniegu. Temperatura sięgnie maksymalnie od -1 st. C na Podkarpaciu do 9 st. C na Pomorzu. Będzie wiać umiarkowany i dość silny wiatr, okresami w porywach osiągnie do 40-60 km/h, powieje z kierunku zachodniego.

Prognoza pogody na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Pogoda na środę i czwartek

Środa przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami. Mieszkańcy Pomorza powinni spodziewać się opadów deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 5 st. C na Podlasiu do 10 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr okaże się umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni.

W czwartek się wypogodzi. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr.

Prognozowane opady w ciągu kolejnych dni Ventusky

Prognozowane porywy wiatru w ciągu kolejnych dni Ventusky

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl