Kolejna porcja gorąca wdziera się do Polski. Po niej przyjdzie odczuwalne ochłodzenie

Porcja gorącego powietrza

- Na wschodzie Europy przebiega front chłodny, ale tutaj, nad Polską, jest to front ciepły - opowiadał Wasilewski, wskazując na mapę. - To właśnie na nim mieliśmy dziś w nocy, i mamy w tej chwili, burze i opady deszczu.

Na horyzoncie ochłodzenie

Prezenter wyjaśnił, że ważnym elementem pogodowej układanki jest również niż znajdujący się nad Oceanem Atlantyckim, który dociera właśnie do Irlandii, a następnie będzie przesuwać się nad Europę. Za kilka dni przyniesie on ze sobą zmianę pogody - zaciągnie on nad Polskę chłodne powietrze.

Zmianę pogody widać zresztą w prognozach temperatury. W piątek, sobotę i niedzielę zarówno w Warszawie, jak i w innych częściach Polski termometry pokażą ponad 30 st. C. Od poniedziałku widać jednak wyraźną zmianę, na pierwszy rzut oka niewielką (27-28 st. C), ale odczuwalną. Nocami na termometrach zobaczymy około 16-17 st. C, co oznacza, że nareszcie będziemy mogli odetchnąć od tropikalnych nocy.