Pogoda na jutro - wtorek, 9.08. Pogodna noc, za dnia słabe opady

Noc będzie przeważnie pogodna, jedynie na Podkarpaciu może wystąpić więcej chmur, ale bez opadów. Na termometrach zobaczymy od 12 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie i Podlasiu, przez 14 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Ziemi Gorzowskiej. Z północnego wschodu powieje słaby wiatr.

Pogoda na jutro - wtorek 09.08

We wtorek prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie. W północno-wschodniej Polsce okresami może ono wzrosnąć do dużego, przynosząc ze sobą przelotne opady deszczu poniżej trzech litrów wody na metr kwadratowy. Słabe i krótkotrwałe opady niewykluczone będą także miejscami w centrum kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. C na Suwalszczyźnie, przez 23 st. C w centralnej Polsce, do 26 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni.