Pogoda na jutro - wtorek, 8.11. Wiele miejsc ze słońcem i nawet 16 stopni

Na wtorek prognozowane jest zachmurzenie od dużego na północy, do małego w południowych regionach kraju. Na północy pojawią się słabe i przelotne opady deszczu do 2 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 11-12 stopni Celsjusza na na wschodzie, przez 13-14 st. C w centrum kraju, do 15-16 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z kierunku południowego.