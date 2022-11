Pogoda na jutro - wtorek, 8.11. Na północy chmury, na południu słońce, do 16 stopni

Pogoda na noc 7/8.11

W nocy wystąpi zachmurzenie od umiarkowanego i małego na południu Polski, do dużego na północy. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu do dwóch litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 4-5 stopni Celsjusza na wschodzie Polski do 7-9 st. C na zachodzie. Powieje słaby, południowo-zachodni wiatr.

Pogoda na jutro - wtorek, 8.11

Wtorek upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia - duże będzie na północy, a małe na południu kraju. Poza tym na północy Polski przelotnie popada słaby deszcz do dwóch l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 11-12 st. C na wschodzie, przez 13-14 st. C w centrum kraju, do 15-16 st. C na zachodzie. Południowy wiatr okaże się słaby i umiarkowany.