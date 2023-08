Pogoda na jutro - wtorek, 8.08. Chłodna noc, miejscami przelotnie popada deszcz. W dzień do 21 stopni

Pogoda na noc

W nocy będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Na północy, południu i południowym wschodzie kraju przelotnie popada deszcz o sumie 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Śląsku, przez 11 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Podlasiu i w rejonie Zatoki Gdańskiej. Powieje zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr. W porywach na Pomorzu i Wybrzeżu rozpędzi się do 70-80 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - wtorek, 8.08

Wtorek na północy, zachodzie i w centrum kraju oraz na południowym wschodzie przyniesie na ogół pochmurną aurę z przelotnymi opadami deszczu o sumie 5-10 l/mkw. Na Pomorzu i w Wielkopolsce możliwe są burze. W pozostałej części kraju prognozuje się rozpogodzenia. Termometry pokażą maksymalnie od 18 st. C na Pomorzu, Warmii i Suwalszczyźnie, przez 19 st. C w centrum kraju, do 21 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr, umiarkowany, okresami (głównie w burzach) dość silny wiatr, w porywach na Pomorzu osiągnie prędkość do 70 km/h.