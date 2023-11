Pogoda na jutro - wtorek, 7.11. Chwilami słońce wyjdzie zza chmur, do 15 stopni

Pogoda na noc

W nocy będzie na ogół pogodnie. W północnej części kraju okresami pojawi się więcej chmur i możliwy jest tam słaby, przelotny deszcz poniżej jednego litra wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. W północnej części kraju w porywach rozpędzi się do 40-60 kilometrów na godzinę.