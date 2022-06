Pogoda na jutro - wtorek, 7.06. Mglista noc i poranek, za dnia gorąco i burzowo

Pogoda jutro, czyli we wtorek (7.06), przyniesie opady deszczu, miejscami intensywne. Pojawią się też burze, którym towarzyszyć będą silne porywy wiatru. Termometry pokażą maksymalnie 28 stopni Celsjusza.

W nocy na zachodzie i północy kraju będzie pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu. Burze możliwe są w rejonie Niziny Szczecińskiej. Pozostałym obszarom Polski dopisze dość pogodna aura. W drugiej części nocy i nad ranem lokalnie na Pomorzu i Ziemi Lubuskiej pojawią się silne zamglenia i mgły ograniczające miejscami widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza na zachodzie kraju do 14-15 st. C na pozostałym obszarze. Powieje słaby wiatr z kierunków południowych. Tylko podczas burzy będzie dość silny, w porywach osiągający prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - wtorek, 7.06

Wtorek upłynie pod znakiem dużego i umiarkowanego zachmurzenia, z przelotnymi opadami deszczu o sumie 5-10 litrów na metr kwadratowy. Od Małopolski, poprzez Ziemię Łódzką i Mazowsze, aż po Mazury i Suwalszczyznę prognozuje się intensywniejsze opady rzędu 10-15 l/mkw. W godzinach popołudniowych i wieczornych wystąpią tam burze. Podczas wyładowań spadnie do 30 l/mkw., możliwy jest też opad gradu. Padać nie będzie jedynie w pasie zachodnim i na południowym wschodzie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 22 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 24 st. C w centrum kraju, do 28 st. C na Podkarpaciu. Południowy i południowo-zachodni wiatr, na ogół słaby i umiarkowany, podczas burz okaże się dość silny - w porywach osiągnie prędkość do 50-70 km/h.

Warunki biometeorologiczne - wtorek, 7.06

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 60 do 80 procent. Na północy, zachodzie i częściowo w centrum odczujemy ciepło, na południowym wschodzie będzie gorąco. Warunki biometeorologiczne przeważnie będą niekorzystne, tylko na krańcach południowo-wschodnich i północno-zachodnich - neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie przyniesie zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego. Temperatura minimalna wyniesie 15 st. C. Wiatr słaby, powieje z kierunków południowych. Ciśnienie o północy sięgnie 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

We wtorek w Warszawie wystąpi duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu i burzami po południu. Termometry pokażą maksymalnie 26 st. C. Zachodni i południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, tylko podczas burzy dość silny, w porywach rozpędzi się do 50-70 km/h. W południe na barometrach zobaczymy 999 hPa.

Pogoda na noc -Trójmiasto

Noc w Gdyni, Gdańsku i Sopocie zapowiada się pochmurna z rozpogodzeniami. W pierwszej części nocy wystąpią słabe, przelotne opady deszczu poniżej pięciu l/mkw. Na termometrach zobaczymy 15 st. C. Wiatr słaby, powieje ze zmiennych kierunków. Ciśnienie o północy sięgnie 1015 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Wtorek w Gdyni, Gdańsku i Sopocie przyniesie duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu do pięciu l/mkw. po południu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 23 st. C. Powieje zachodni i południowo-zachodni słaby wiatr, zmienny, z przewagą kierunków północnych. Ciśnienie w południe sięgnie 1013 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka noc z dużym zachmurzeniem, okresami umiarkowanym. Przelotne opady deszczu poniżej pięciu l/mkw. prognozuje się w pierwszej części nocy. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Wiatr słaby, będzie wiał z kierunków południowych. Ciśnienie o północy sięgnie 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

We wtorek w Poznaniu wystąpi duże zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie 23 st. C. Wiatr słaby, powieje z kierunków zachodnich. W południe barometry pokażą 1001 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Mieszkańców Wrocławia czeka noc z dużym zachmurzeniem. Termometry pokażą 14 st. C. Wiatr będzie wiał słabo z kierunków południowych. Ciśnienie o północy wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Wtorek we Wrocławiu przyniesie duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu po południu i wieczorem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 23 st. C. Południowo-zachodni wiatr powieje słabo. W południe ciśnienie wzrośnie do 998 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc pogodna. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Wiatr będzie słaby, z kierunków południowych. Ciśnienie o północy sięgnie 985 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W dzień w Krakowie zachmurzenie okaże się umiarkowane, po południu wzrastające okresami do dużego z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Termometry pokażą maksymalnie 27 st. C. Wiatr z kierunków południowych, przeważnie słaby, tylko podczas burzy dość silny, w porywach powieje do 50-70 km/h. W południe na barometrach zobaczymy 984 hPa.

