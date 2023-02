Pogoda na jutro - wtorek 7.02. Bardzo zimna noc, w dzień miejscami popada śnieg

Pogoda na jutro, wtorek 7.02, przyniesie w nocy siarczysty mróz. Miejscami temperatura spadnie nawet do -15 stopni Celsjusza. Lokalnie może pojawić się słaby śnieg. Opady prognozowane są także na wtorek. W części kraju utrzyma się mróz.

Pogoda na noc: pochmurno z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie wystąpią słabe opady śniegu do 1-2 centymetrów. Temperatura wyniesie od -15 stopni Celsjusza w dolinach podgórskich, przez -13 st. C na Podkarpaciu, -7/-9 w centrum kraju, po -4/-6 st. C na Wybrzeżu i Pomorzu. Powieje północno-zachodni, słaby wiatr.

Pogoda na jutro - 7.02

Wtorek zapowiada się z zachmurzeniem dużym z większymi przejaśnieniami, a na zachodzie rozpogodzeniami. Na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce prognozowane są słabe opady śniegu do 1-2 centymetrów. Temperatura wyniesie od -3/-5 st. C na Podkarpaciu i w Małopolsce, przez 0/-1 st. C w centrum kraju, do 3/4 st. C Pomorzu i Wybrzeżu. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany.

Warunki biometeo we wtorek

Wilgotność powietrza w ciągu dnia znajdzie się na poziomie około 60-80 procent, przy czym najwyższa będzie na wschodzie Polski. Mieszkańcy całego kraju odczują zimno. Warunki biometeorologiczne na południowym wschodzie okażą się niekorzystne, a w pozostałych miejscach aura nie będzie miała wpływu na nasze samopoczucie.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy będzie pochmurno, możliwe są słabe opady śniegu do 1 centymetra. Na termometrach zobaczymy minimalnie -7 st. C. Wiatr będzie północny, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1026 hPa, będzie bez zmian.

Pogoda na jutro - Warszawa

We wtorek zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami, rano możliwe są słabe opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 0 st. C. Powieje północno zachodni, słaby. Ciśnienie w południe dojdzie do 1026 hPa, będzie rosło.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy minimalnie -6 st. C. Powieje północny, słaby wiatr. Ciśnienie o północy sięgnie 1040 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie we wtorek zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami. Temperatura wzrośnie do 2 st. C. Powieje północno zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe sięgnie 1040 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu okaże się pochmurna z rozpogodzeniami. Temperatura spadnie do -7 st. C. Powieje północny, słaby wiatr. Ciśnienie o północy dojdzie do 1030 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Wtorek w Poznaniu przyniesie zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Temperatura wzrośnie do 1 st. C. Północno zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe osiągnie 1030 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie pochmurna z rozpogodzeniami. Termometry pokażą do -9 st. C. Północny wiatr będzie słaby. Ciśnienie o północy sięgnie 1026 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Wtorek we Wrocławiu zapowiada się zachmurzeniem dużym z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy do 0 st. C. Powieje północno zachodni, słaby wiatr. Ciśnienie w południe sięgnie 1026 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura spadnie nawet do -12 st. C. Wiatr będzie północny, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1014 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

We wtorek zachmurzenie w Krakowie okaże się duże, ale z przejaśnieniami. Możliwe są słabe opady śniegu. Termometry pokażą maksymalnie -3 st. C. Wiatr będzie północno zachodni, słaby. Ciśnienie w południe sięgnie 1014 hPa.

