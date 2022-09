Pogoda na jutro - wtorek, 6.09. Nocą miejscami zaledwie 3 stopnie, w dzień do 23

Pogoda jutro, czyli we wtorek 6.09 przyniesie niektórym regionom kraju przelotne opady deszczu oraz burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17 do 23 stopni.

Pogoda na noc 5/6.09

Zapowiada się pogodna noc, tylko we wschodniej części Wybrzeża oraz w górach wystąpi więcej chmur i popada słaby deszcz do dwóch litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 9 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Dolnym Śląsku i Wybrzeżu. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany, na zachodzie chwilami silniejszy wiatr.

Pogoda na jutro - wtorek, 6.09

Wtorek upłynie przeważnie pod znakiem pogodnej aury. Tylko we wschodniej części Wybrzeża oraz w górach prognozuje się więcej chmur i przelotne opady deszczu do pięciu l/mkw., tam też możliwe są burze. Termometry pokażą maksymalnie od 17 st. C na Suwalszczyźnie, przez 20 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Południowo-wschodni i wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, w burzach - silny.