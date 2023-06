Pogoda na jutro - wtorek, 6.06. Nocą lokalnie popada, w dzień możliwe są burze

Pogoda na noc

Przed nami pogodna noc. Tylko na krańcach południowo-zachodnich popada deszcz o sumie 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby, miejscami umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni wiatr.

Pogoda na jutro - wtorek, 6.06

Wtorek 6.06 w południowej części kraju upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z opadami deszczu do 10 l/mkw. W Małopolsce i na Podkarpaciu pojawią się burze, podczas których spadnie do 10-25 l/mkw. deszczu, a porywy wiatru osiągną do 60-80 kilometrów na godzinę. W pozostałych regionach prognozuje się zachmurzenie małe i umiarkowane. Termometry wskażą od 21 st. C na Dolnym Śląsku do 26 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany, przeważnie wschodni.