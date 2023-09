Pogoda na jutro - wtorek, 5.09. Ciepło i pogodnie, temperatura sięgnie 26 stopni

Pogoda na noc

Przed nami pogodna noc. Lokalnie na południu, w kotlinach górskich, pojawią się mgły ograniczające widzialność. Temperatura minimalna wyniesie od 8 stopni Celsjusza na Śląsku i Podlasiu, przez 9-10 st. C w centrum kraju, do 13-14 st. C na Warmii, Kaszubach oraz Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków wschodnich i południowych.

Pogoda na jutro - wtorek, 5.09

Wtorek przyniesie pogodną aurę. Termometry pokażą maksymalnie od 23 st. C na Górnym Śląsku, przez 24-25 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na Pomorzu i Ziemi Lubuskiej. Zachodni i południowy wiatr okaże się słaby i umiarkowany.