Pogoda na jutro - wtorek, 5.07. Przelotne opady deszczu w wielu regionach, do 26 stopni na termometrach

Pogoda na jutro, czyli wtorek 05.07. W większości kraju noc będzie pogodna, jedynie na wschodzie możliwe są przelotne opady deszczu. Parasole przydadzą się również w ciągu dnia - w niektórych regionach będzie padać, a mogą nawet wystąpić burze. Temperatura maksymalna wyniesie 26 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy przeważnie będzie pogodnie, jedynie na wschodzie kraju lokalnie możliwe są zanikające, słabe opady przelotnego deszczu poniżej jednego litra wody na metr kwadratowy. Na południu prognozuje się stopniowy wzrost zachmurzenia z wkraczającymi w drugiej części nocy bardziej intensywnymi przelotnymi opadami do 5 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza na Pomorzu i Ziemi Gorzowskiej, przez 16 st. C w centrum kraju, do 18° st. C na południu i południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, głównie powieje z zachodu i północnego zachodu. Jedynie na południowym wschodzie będzie wiał z południa i południowego wschodu.

Pogoda w nocy 04/05.07 tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - wtorek, 5.07

Wtorek przyniesie południowo-wschodniej części kraju duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu o sumie 5-10 l/mkw. i burzami, podczas których spadnie do 10-30 l/mkw. Poza tym wystąpi umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie od 20 st. C na południu, poprzez 24 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na południowym zachodzie. Wiatr zachodni, umiarkowany, w czasie burzy silny rozpędzi się do 70-90 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na wtorek, 05.07 tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne - wtorek, 5.07

Wilgotność powietrza we wtorek wyniesie 50-90 procent. Na wybrzeżu i w południowo-wschodniej Polce będzie chłodno, a w pozostałych regionach odczujemy komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne będą neutralne w większej części kraju, jedynie na południowym wschodzie niekorzystne.

Warunki biometeorologiczne we wtorek, 05.07 tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka pogodna noc. Temperatura minimalna wyniesie 17 st. C. Powieje słaby, zachodni i północno-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy sięgnie 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Wtorek w Warszawie zapowiada się pochmurny z przejaśnieniami, okresami możliwy jest słaby, przelotny deszcz. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 24 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. W południe barometry pokażą 1005 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie noc będzie pogodna. Na termometrach zobaczymy 14 st. C. Wiatr słaby, będzie wiał z zachodu. Ciśnienie o północy wyniesie 1014 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Wtorek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie upłynie pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia. Termometry pokażą maksymalnie 22 st. C. Wiatr zachodni, powieje słabo i umiarkowanie. W południe na barometrach zobaczymy 1015 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu prognozowana jest pogodna noc. Temperatura minimalna wyniesie 15 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z północnego zachodu. Ciśnienie o północy wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Wtorek przyniesie w Poznaniu zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 25 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. W południe barometry pokażą 1009 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu upłynie pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia, okresami dużego. W pierwszej części nocy mogą wystąpić słabe, przelotne opadu deszczu. Termometry pokażą 16 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr północno-zachodni. O północy na barometrach zobaczymy 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We wtorek we Wrocławiu spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy 26 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z kierunków północnych. Ciśnienie w południe osiągnie 1005 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc upłynie w Krakowie pod znakiem dużego zachmurzenia. W drugiej części nocy mogą wystąpić okresowe opady deszczu do 5 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie 18 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Barometry pokażą w południe 986 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Wtorek w Krakowie będzie pochmurny, ale z przejaśnieniami. Okresami może wystąpić przelotny deszcz i burze z opadami od 10 do 30 l/mkw, a nawet grad. Termometry pokażą 21 st. C. Wiatr z kierunków północnych będzie umiarkowany, podczas burz silny 70-90 km/h. Ciśnienie w południe wyniesie 988 hPa.

Warunki drogowe we wtorek, 05.07 tvnmeteo.pl

Autor:anw,as

Źródło: tvnmeteo.pl