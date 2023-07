Pogoda na jutro - wtorek 4.07. Miejscami popada, może też zagrzmieć

Pogoda na noc 3/4.07

Najbliższa noc będzie pogodna. Tylko na Wybrzeżu i Pomorzu pojawi się więcej chmur kłębiastych i miejscami może przelotnie popadać deszcz rzędu 3 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna sięgnie od 10 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 12-13 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Na północy chwilami może być dość silny i osiągać do 50-70 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - wtorek 4.07

Wtorek zapowiada się pogodnie. Jedynie na Pomorzu i Warmii wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste oraz przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Wzrost zachmurzenia kłębiastego prognozowany jest również na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Górnym Śląsku i w Małopolsce. Oprócz tego wystąpią tam przelotne opady deszczu do 10-25 l/mkw. i burze. Termometry pokażą maksymalnie od 22 st. C na Pomorzu, przez 26 st. C w centrum kraju, do 27-28 st. C miejscami na południowym wschodzie. Wiatr z zachodu i południowego zachodu będzie umiarkowany i dość silny. Podczas burz może rozpędzać się do 70-90 km/h.