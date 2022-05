Pogoda na jutro - wtorek 31.05. Lokalnie słaby deszcz, do 22 stopni

Pogoda na jutro, czyli wtorek 31.05 przyniesie zróżnicowane zachmurzenie. Będą miejsca, w których popada, ale opady będą o słabym i przelotnym charakterze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 stopnie Celsjusza.

Północna oraz zachodnia część kraju będzie we wtorek pod wpływem tylnej części niżu, którego centrum przemieści się znad Litwy w kierunku południowej Skandynawii. W ciągu dnia nad Ukrainą rozbuduje się "słaby" układ wyżowy, który obejmie swoim zasięgiem wschodnią i południową część kraju. Do Polski wciąż płynąć będzie chłodne, wilgotne, chwiejne powietrze znad północno-zachodniej Europy.

Pogoda na noc

W nocy zachmurzenie będzie przechodzić od małego na południu do dużego na północy kraju. Początkowo spodziewane są zanikające przelotne opady deszczu na północy, w centrum i zachodzie. Nad ranem wystąpią zamglenia i lokalne mgły. Termometry pokażą minimum 5-7 st. C, cieplej będzie jedynie na Podkarpaciu i w Małopolsce - około 8-9 st. C. Wiatr będzie słaby i zmienny. Na północy powieje umiarkowanie z północnego zachodu.

Pogoda na jutro - wtorek 31.05

Wtorek przyniesie zachmurzenie od małego oraz umiarkowanego w regionach wschodnich i południowych do dużego na północy i zachodzie. W pasie Polski północnej oraz wieczorem na zachodzie kraju wystąpią słabe, przelotne opady deszczu rzędu 5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna sięgnie od 16-17 st. C na północy do 20-22 st. C na południu. Południowo-zachodni wiatr powieje słabo. Umiarkowany może być jedynie w rejonie północno-wschodniej i wschodniej Polski.

Warunki biometeorologiczne - wtorek 31.05

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 50-70 procent. W większości kraju odczujemy komfort termiczny, jedynie na północnym wschodzie zrobi się chłodno. Warunki biometeorologiczne będą na ogół korzystne, jedynie na północy neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie prognozowane jest początkowo duże zachmurzenie z rozpogodzeniami do małego. Nie powinno padać. Temperatura minimalna sięgnie 7 st. C. Zmienny wiatr będzie słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańcy Warszawy w ciągu dnia będą mogli spodziewać się umiarkowanego, przejściowo dużego zachmurzenia. Nie powinno jednak padać. Termometry pokażą maksymalnie 19 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany. Ciśnienie w południe osiągnie 1004 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdyni, Gdańsku i Sopocie na noc przewidywane jest pochmurne niebo i początkowo przelotne opady deszczu. Nad ranem wystąpią zamglenia. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Wiatr będzie słaby, a powieje z północnego zachodu. O północy barometry wskażą 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Wtorek w Gdyni, Gdańsku i Sopocie będzie bardzo pochmurny i z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 16 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. W południe ciśnienie sięgnie 1016 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Początek nocy w Poznaniu przyniesie duże zachmurzenie i słabe, przelotne opady deszczu. Potem rozpogodzi się, ale nad ranem możliwe są zamglenia i lokalne mgły. Termometry pokażą minimum 6 st. C. Z zachodu powieje słaby wiatr. Ciśnienie o północy osiągnie 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Wczesne godziny we wtorek upłyną w Poznaniu pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia, które potem będzie wzrastać do dużego. Opady nie są prognozowane. Temperatura maksymalna wyniesie 20 st. C. Słabo i umiarkowanie powieje z południowego zachodu. W południe barometry pokażą 1005 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie pogodna i bez opadów. Na termometrach zobaczymy minimum 6 st. C. Wiatr ze zmiennych kierunków będzie słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Wtorek we Wrocławiu przyniesie umiarkowane zachmurzenie. Nie będzie padać. Temperatura maksymalna sięgnie 21 st. C. Powieje słaby, południowy wiatr. W południe na barometrach zobaczymy 1000 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się pogodnie, bez opadów. Termometry pokażą minimum 8 st. C. Zmienny wiatr powieje słabo. O północy ciśnienie osiągnie 991 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańcy Krakowa mogą spodziewać się we wtorek umiarkowanego zachmurzenia i braku opadów. Temperatura maksymalna wyniesie 22 st. C. Powieje wschodni, słaby wiatr. W południe barometry wskażą 990 hPa.

