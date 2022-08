Pogoda na jutro - wtorek, 30.08. Po pogodnej nocy przyjdzie deszczowy dzień

Pogoda na jutro, czyli na wtorek 30.08. Noc w większości kraju będzie pogodna, jedynie na północy mogą przydać się parasole. Deszczowo zapowiada się natomiast dzień, a w części Polski mogą nawet pojawić się burze. Termometry pokażą maksymalnie 26 stopni Celsjusza.

W nocy w północnej Polsce spodziewane są przelotne opady do 3 litrów deszczu na metr kwadratowy. Poza tym noc zapowiada się pogodnie. Termometry pokażą od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr północno-zachodni, miejscami silniejszy.

Pogoda na jutro - wtorek 30.08

Wtorek przyniesie w całym kraju zachmurzenie zmienne i przelotny deszcz do 5 l/mkw. Na Podkarpaciu możliwe będą burze z opadami rzędu 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z północnego zachodu będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy.

Warunki biometeorologiczne - wtorek 30.08

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 80-90 procent, z czego najwilgotniej będzie w północno-wschodniej Polsce. W całym kraju odczujemy komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne będą neutralne na całym obszarze Polski.

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie prognozowana jest pogodna noc. Na termometrach zobaczymy minimalnie 11 st. C. Powieje słaby, zachodni wiatr. Ciśnienie będzie rosnąć, a o północy wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Wtorek przyniesie mieszkańcom Warszawy zachmurzenie zmienne i przelotny deszcz do 5 l/mkw. Termometry pokażą do 23 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. W południe na barometrach zobaczymy 1006 hPa, a ciśnienie będzie rosnąć.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia i przelotnych opadów. Temperatura minimalna wyniesie 12 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północno-zachodni. Ciśnienie będzie rosnąć, a barometry pokażą o północy 1019 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

We wtorek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie spodziewane jest zachmurzenie zmienne i przelotny deszcz. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy 21 st. C. Z północnego zachodu i północy powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie będzie się wahać i w południe osiągnie 1019 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu zapowiada się pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 14 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Na barometrach o północy zobaczymy 1008 hPa, a ciśnienie będzie rosnąć.

Pogoda na jutro - Poznań

Wtorek przyniesie w Poznaniu zmienne zachmurzenie i przelotne opady. Temperatura maksymalna wyniesie 23 st. C. Wiatr z północnego zachodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie rosnąć i w południe barometry pokażą 1011 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu noc będzie pogodna. Na termometrach zobaczymy 14 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie słaby. O północy ciśnienie wyniesie 1004 hPa i będzie rosnąć.

Pogoda na jutro - Wrocław

We Wrocławiu prognozowany jest pochmurny wtorek z zachmurzeniem zmiennym i przelotnym deszczem. Termometry pokażą do 24 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr północno-zachodni. W południe na barometrach zobaczymy 1006 hPa, a ciśnienie będzie rosnąć.

Pogoda na noc - Kraków

Mieszkańców Krakowa czeka pogodna noc. Temperatura minimalna wyniesie 12 st. C. Zachodni wiatr będzie słaby. Ciśnienie będzie spadać i o północy barometry pokażą 989 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Wtorek upłynie w Krakowie pod znakiem zachmurzenia zmiennego i przelotnych opadów. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy 24 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W południe ciśnienie osiągnie 989 hPa i będzie się wahać.

