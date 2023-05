Pogoda na jutro - wtorek, 30.05. Dużo słońca. W jednej części kraju możliwe burze

Pogoda na noc

Zapowiada się pogodna noc. Temperatura minimalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 13 st. C na Śląsku. Powieje słabo z kierunków północnych.

Pogoda na jutro - wtorek, 30.05

Wtorek będzie na ogół słoneczny i pogodny. Jedynie w południowo-wschodniej części kraju pojawi się okresowo więcej chmur, miejscami popada tam przelotny deszcz. Niewykluczone są pojedyncze burze. Termometry pokażą maksymalnie od 19 st. C na Pomorzu Gdańskim do 23 st. C na Podkarpaciu. Północny wiatr będzie słaby i umiarkowany.