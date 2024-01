Pogoda na jutro - wtorek, 30.01. Nocą ściśnie mróz, ale dzień nam to wynagrodzi

Pogoda na noc

Przed nami pogodna noc. Lokalnie zrobi się mglisto. Temperatura minimalna wyniesie od -5 stopni Celsjusza w Małopolsce, przez -2/-3 st. C w centrum kraju, do 0 st. C na Pomorzu i Ziemi Lubuskiej. Wiatr powieje z kierunków południowych, słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny, w porywach rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę.