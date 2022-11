Pogoda na jutro - wtorek 29.11. Po pochmurnej, mglistej nocy przyjdzie szary i chłodny dzień

Pogoda na jutro, czyli na wtorek 29.11. Kolejne godziny zapowiadają się pochmurno, a lokalnie mogą wystąpić mgły. Zachmurzone niebo będzie towarzyszyło nam także we wtorek. Miejscami może przelotnie popadać śnieg, zaś na termometrach zobaczymy od -1 do 5 stopni Celsjusza.

Noc przyniesie w Polsce przeważnie pochmurną aurę z lokalnymi mgłami. Na termometrach zobaczymy od -3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków wschodnich, miejscami silniejszy.

Pogoda na jutro

We wtorek aura w kraju pozostanie na ogół pochmurna, chociaż spodziewane są nieliczne przejaśnienia. Na Podlasiu prognozowane są przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od -1 st. C w północno-wschodniej Polsce do 5 st. C na zachodzie. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy.