Pogoda na jutro - wtorek, 28.03. Nocą ściśnie mróz, w dzień będzie do 5 stopni

Pogoda na jutro. Wtorek przyniesie zmienne zachmurzenie i przelotne opady śniegu oraz deszczu. Wszędzie odczujemy zimno, a wrażenie to będzie wzmagał porywisty wiatr. Najcieplej będzie na zachodzie kraju, gdzie temperatura maksymalna wyniesie 5 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy na południowym wschodzie Polski będzie pochmurno z opadami śniegu z deszczem o sumie 3-5 litrów wody na metr kwadratowy. W innych częściach kraju prognozuje się zmienne zachmurzenie z przelotnymi opadami śniegu. Na zachodzie spadnie go 1-3 centymetrów. Temperatura minimalna osiągnie od -5 stopni Celsjusza na Mazurach, przez -3 st. C w centrum kraju, do 0 st. C na zachodzie. Wiatr zachodni, przeważnie słaby i umiarkowany, tylko na wschodzie silniejszy, osiągający prędkość do 50 kilometrów na godzinę.

Pogoda na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro

We wtorek czeka nas zmienne zachmurzenie oraz przelotne opady - głównie śniegu, miejscami również śniegu z deszczem. Na termometrach zobaczymy od 1 st. C na Mazurach, przez 3 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na zachodzie. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany, okresami dość silny. W porywach może rozpędzać się do 40-60 km/h.

Prognoza pogody na wtorek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo we wtorek

Wilgotność we wtorek wyniesie 50-70 procent. Wszędzie odczujemy zimno, a warunki biometeorologiczne okażą się neutralne.

Warunki biometeo we wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie początkowo zachmurzenie będzie duże. Później nastąpią rozpogodzenia i zachmurzenie zmniejszy się do umiarkowanegp. Temperatura minimalna wyniesie -4 st. C. Powieje północno-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Na barometrach odnotujemy o północy 998 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Wtorek przyniesie w Warszawie duże zachmurzenie z przelotnymi opadami śniegu. Termometry pokażą maksymalnie 3 st. C. Zachodni wiatr, umiarkowany, a okresami dość silny, osiągnie prędkość do 40-60 km/h. Ciśnienie w południe sięgnie 1000 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zachmurzenie będzie umiarkowane. Na termometrach zobaczymy w najchłodniejszych chwilach -3 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z kierunków zachodnich. Ciśnienie o północy wyniesie 1011 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka wtorek z dużym zachmurzeniem i przelotnymi opadami śniegu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 2 st. C. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach rozpędzi się do 60 km/h. Barometry wskażą w południe 1016 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu przyniesie duże zachmurzenie z przelotnymi opadami śniegu. Temperatura minimalna osiągnie -2 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków zachodnich. Ciśnienie o północy wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Wtorek w Poznaniu upłynie pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia, w pierwszej części dnia okresami wzrośnie do dużego i przelotnie popada śnieg. Na termometrach zobaczymy najwyżej 4 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, osiągnie do 40-60 km/h. Barometry pokażą w południe 1009 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Na noc we Wrocławiu prognozuje się zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego. W drugiej części nocy przelotnie popada śnieg. Termometry pokażą minimalnie -1 st. C. Powieje północno-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 995 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Przed mieszkańcami Wrocławia wtorek z dużym zachmurzeniem i przelotnymi opadami śniegu. Po południu wystąpią rozpogodzenia. Temperatura nie przekroczy 4 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany, a okresami dość silny, osiągnie prędkość do 40-60 km/h. Na barometrach zobaczymy w południe 1006 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie początkowo zachmurzenie okaże się duże, w ciągu nocy rozpogodzenia sprawią, że stanie się umiarkowane. Temperatura minimalna zapowiadana jest na -3 st. C. Północno-zachodni i zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 984 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

We wtorek w Krakowie prognozuje się duże zachmurzenie z przelotnymi opadami śniegu. Termometry wskażą maksymalnie 3 st. C. Wiatr z kierunków zachodnich, umiarkowany okresami dość silny, powieje do 40-60 km/h. Na barometrach zobaczymy w południe 986 hPa.

Warunki drogowe we wtorek tvnmeteo.pl

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:anw//rzw

Źródło: tvnmeteo.pl