Pogoda na jutro - wtorek 27.12. Niż przyniesie nam chmury i silny wiatr

Pogoda na jutro. Aurę kształtować będzie silny niż, który sprowadzi do nad chłodniejsze masy powietrza. Na termometrach zobaczymy od 2 do 6 stopni Celsjusza. Możemy spodziewać się także silniejszych porywów wiatru.

Pogoda na noc

W ciągu nocy początkowo będzie pochmurno z opadami deszczu i przelotnymi opadami deszczu rzędu 2-10 litrów wody na metr kwadratowy. Miejscami spodziewany jest deszcz ze śniegiem, a w górach sam śnieg. W drugiej części nocy od zachodu opady zaczną ustawać i pojawią się rozpogodzenia. Temperatura minimalna sięgnie od 2/3 stopni Celsjusza na zachodzie i północy do 4/6 st. C na południowym wschodzie Polski. Wiatr będzie umiarkowany, a powieje z południowego zachodu i będzie skręcać na północny zachód.

Pogoda na jutro - wtorek 27.12

We wtorek nad ranem na wschodzie kraju będzie pochmurno, spodziewane są też słabe i umiarkowane opady deszczu. Następnie w ciągu dnia chmur może zrobić się więcej, ale wystąpią też rozpogodzenia oraz przelotne opady deszczu. Miejscami pojawi się deszcz ze śniegiem. W górach poprószy sam śnieg. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 2/3 st. C na północnym wschodzie do 5/6 st. C na południu i zachodzie. Zachodni wiatr będzie dość silny, porywisty i potęgujący odczucie chłodu. Jego porywy mogą osiągać do 40-60 kilometrów na godzinę.