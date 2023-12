Pogoda na jutro - wtorek 26.12. Noc "na plusie", wietrznie w drugi dzień świąt

Pogoda na jutro, czyli na wtorek 26.12. W nocy temperatura będzie wysoka jak na tę porę roku - termometry pokażą nawet 8 stopni Celsjusza. Popada deszcz, lokalnie deszcz ze śniegiem. Drugi dzień świąt również upłynie pod znakiem pochmurnej i deszczowej aury.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogoda na noc

Noc zapowiada się przeważnie pochmurno - większe przejaśnienia pojawią się tylko na północnym wschodzie i wschodzie kraju. Strefa opadów deszczu stopniowo obejmować będzie Pomorze, a następnie zachód, południe i centrum kraju - spadnie do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. Na Pomorzu przejściowo popada deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum kraju do 8 st. C na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Wiatr okaże się zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozwijający prędkość do 60-80 kilometrów na godzinę, a w górach powyżej 100 km/h.

Prognoza pogody na noc z poniedziałku na wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - wtorek 26.12

W drugi dzień świąt na polskim niebie zapanuje duże zachmurzenie, ale z przejaśnieniami. Okresami wystąpią opady deszczu do 5-10 l/mkw., na południu do 1-5 l/mkw. Na Podlasiu przejściowo może popadać deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy od 6 st. C na Suwalszczyźnie, poprzez 10 st. C w centralnej Polsce do 12 st. C w Małopolsce. Powieje wiatr z kierunków zachodnich, umiarkowany i dość silny, w porywach sięgający 50-80 km/h, nad morzem do 90 km/h, a w górach - powyżej 100 km/h.

Prognoza pogody na wtorek tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 80 procent na zachodzie kraju do ponad 90 procent w południowej i wschodniej Polsce. Mimo wysokiej temperatury dzień będzie chłodny i wietrzny. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo we wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka w nocy zachmurzenie duże z przejaśnieniami, może także spaść przelotny deszcz. Termometry wskażą minimalnie 5 st. C. Powieje zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, osiągający w porywach 50-60 km/h. Ciśnienie o północy wyniesie 992 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W Warszawie w drugi dzień świąt spodziewane jest duże zachmurzenie z przejaśnieniami, okresami również opady deszczu. Na termometrach zobaczymy nawet 10 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach rozwijając prędkość do 60 km/h. W południe barometry pokażą 989 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie noc przyniesie zachmurzenie duże z przejaśnieniami, a nad ranem deszcz. Temperatura spadnie do 3 st. C. Wiatr z kierunków zachodnich okaże się umiarkowany i dość silny, z porywami sięgającymi 50-70 km/h. Na barometrach o północy zobaczymy 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Duże zachmurzenie z okresowymi opadami deszczu wystąpi w drugi dzień świąt w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą do 8 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr, osiągający prędkość do 60-80 km/h, powieje z zachodu. W południe ciśnienie osiągnie 998 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc z Poznaniu zapowiada się pochmurno z okresowym deszczem. Na termometrach zobaczymy 6 st. C. Z południowego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr rozwijający w porywach prędkość do 50-60 km/h. Barometry o północy pokażą 994 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W Poznaniu drugi dzień świąt upłynie pod znakiem chmur, a okresami popada deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 10 st. C. Zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny z porywami do 60-70 km/h. Na barometrach zobaczymy w południe 994 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu zapanuje duże zachmurzenie i okresowe opady deszczu. Termometry wskażą minimalnie 8 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, sięgając w porywach 60-70 km/h. Ciśnienie o północy wyniesie 993 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W drugi dzień świąt we Wrocławiu prognozowane jest duże zachmurzenie z przejaśnieniami, okresami również opady deszczu. Na termometrach zobaczymy 11 st. C. Umiarkowany i dość silny, osiągający w porywach 60-70 km/h powieje z zachodu. W południe barometry pokażą 992 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Mieszkańcy Krakowa powinni przygotować się na pochmurną, momentami deszczową noc. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, rozwijając w porywach prędkość do 50-60 km/h. O północy na barometrach zobaczymy 983 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W Krakowie drugi dzień świąt przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami, ale również okresowymi, słabymi opadami deszczu. Termometry pokażą do 12 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach sięgając 60-80 km/h. Ciśnienie osiągnie w południe 982 hPa.

Warunki drogowe we wtorek tvnmeteo.pl

Autor:as

Źródło: tvnmeteo.pl