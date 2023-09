Pogoda na jutro - wtorek 26.09. Mglista noc, w dzień do 27 stopni

Pogoda na jutro, czyli na wtorek 26.09. Nocne godziny przyniosą nam na ogół pochmurne niebo, jednak chmur nie będzie dużo. Lokalnie widzialność mogą ograniczać mgły. W dzień w całym kraju zapanuje korzystny biomet, a na termometrach zobaczymy od 22 do 27 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogoda na noc

W nocy w całym kraju wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie, a lokalnie mogą snuć się mgły. Termometry wskażą od 8 stopni Celsjusza w północno-wschodniej Polsce do 15 st. C w centrum kraju. Powieje słaby wiatr z południowego wschodu.

Prognoza pogody na noc z poniedziałku na wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - wtorek 26.09

Wtorek w Polsce okaże się na ogół pogodny, ale na północy i zachodzie kraju na niebie pojawi się więcej chmur. Na termometrach zobaczymy od 22 st. C na Kaszubach i Suwalszczyźnie, przez 26 st. C w centralnej Polsce do 27 st. C na Podkarpaciu i w Małopolsce. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na wtorek tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 60 do 70 procent, z czego najwyższa spodziewana jest na północy kraju. W większości regionów odczujemy komfort termiczny, tylko w północnej Polsce będzie ciepło. Warunki biometeorologiczne okażą się korzystne we wszystkich regionach.

Warunki biometeorologiczne we wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Niebo nad Warszawą będzie w nocy pogodne. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Powieje słaby wiatr z południowego wschodu. Na barometrach zobaczymy o północy 1014 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Wtorek w Warszawie przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą 26 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie w południe osiągnie 1012 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy minimalnie 9 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby. O północy barometry pokażą 1027 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka wtorek z dużym i umiarkowanym zachmurzeniem. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 22 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. W południe zobaczymy na barometrach 1025 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu noc upłynie pod znakiem pogodnego nieba. Termometry wskażą minimalnie 13 st. C. Powieje słaby wiatr południowo-wschodni. Ciśnienie wyniesie o północy 1015 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

We wtorek w Poznaniu prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy do 25 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Barometry wskażą w południe 1012 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu niebo będzie pogodne. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby. O północy zobaczymy na barometrach 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We Wrocławiu aura we wtorek przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie 25 st. C. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe osiągnie 1008 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie spodziewane jest raczej pogodne niebo. Na termometrach zobaczymy minimalnie 14 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby wiatr. O północy barometry pokażą 999 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W Krakowie wtorek upłynie pod znakiem słońca. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie maksymalnie do 27 st. C. Wiatr z południowego wschodu okaże się słaby i umiarkowany. Na barometrach zobaczymy w południe 997 hPa.

Warunki drogowe we wtorek tvnmeteo.pl

Autor:as

Źródło: tvnmeteo.pl