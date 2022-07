Pogoda na jutro - wtorek, 26.07. Nocą lokalnie zagrzmi, w dzień do 30 stopni

Pogoda jutro, czyli we wtorek 26.07, przyniesie spore zachmurzenie i opady deszczu w strefie frontu, który będzie wędrował przez Polską. Termometry pokażą maksymalnie 30 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Sytuacja baryczna w ciągu najbliższej doby: w nocy wschód i centrum kraju znajdzie się w obszarze podwyższonego ciśnienia znad wschodniej części Europy. Na zachodzie zaznaczy się wpływ zatoki związanej z niżem znad Skandynawii ze strefą pofalowanego frontu chłodnego. Początkowo z południowego zachodu napływać będzie ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego, natomiast za frontem zaznaczy się napływ chłodniejszej masy powietrza polarnego morskiego znad Atlantyku.

Pogoda na noc 25/26.07

W nocy na wschodzie oraz początkowo w centrum kraju będzie pogodnie, bez opadów. Na zachodzie zachmurzenie stopniowo wzrośnie do dużego, miejscami przelotnie popada deszcz i zagrzmi. Podczas burz spadnie do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 14 stopni Celsjusza na wschodzie do 19 st. C na zachodzie i w centrum Polski. Powieje południowo-wschodni, słaby, na zachodzie umiarkowany wiatr, skręcający na północno-zachodni.

Pogoda w nocy 25/26.07 tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - wtorek, 26.07

Na wtorek prognozuje się duże i całkowite zachmurzenie w strefie frontowej ze słabymi i umiarkowanymi, przelotnymi opadami deszczu, które przemieszczać się będą z zachodu na wschód Polski. Lokalnie możliwe są słabe burze, podczas których spadnie do 10-30 l/mkw., a wiatr w porywach rozpędzi się do 50-70 kilometrów na godzinę, zwłaszcza na południu i wschodzie. Na zachodzie wystąpi zmienne zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą od 23 st. C na Pomorzu Zachodnim do 30 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-wschodni skręcający na północno-zachodni.

Prognoza pogody na wtorek 26.07 tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne - wtorek, 26.07

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 60 do 90 procent. W prawie całej Polsce będzie ciepło, jedynie w pasie wybrzeża odczujemy komfort termiczny, a na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu będzie gorąco. W większości kraju zapanują niekorzystne warunki biometeorologiczne, neutralne jedynie na zachodzie i północnym zachodzie.

Warunki biometeorologiczne we wtorek 26.07 tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka pogodna noc bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie 17 st. C. Powieje słaby wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie o północy sięgnie 998 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Wtorek w Warszawie przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnym deszczem w drugiej części dnia. Istnieje ryzyko pojawienia się słabej burzy. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 25 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-wschodni skręcający na północno-zachodni. W południe barometry pokażą 995 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie początkowo będzie pogodna, natomiast w drugiej jej części zachmurzenie wzrośnie do dużego i przelotnie popada deszcz. Istnieje ryzyko wystąpienia słabej burzy. Na termometrach zobaczymy 19 st. C. Południowy wiatr będzie umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Na wtorek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie prognozowane jest zmienne zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Nad ranem może zagrzmieć. Termometry pokażą maksymalnie 24 st. C. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny wiatr, północno-zachodni. W południe na barometrach zobaczymy 1008 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu zapowiada się początkowo pogodna, jednak w drugiej części zachmurzenie wzrośnie do dużego z przelotnymi opadami deszczu. Ryzyko ryzyko utworzenia się słabej burzy. Temperatura minimalna wyniesie 19 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, południowy skręcający na zachodni. Ciśnienie o północy osiągnie 996 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Wtorek w Poznaniu upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu. Nad ranem możliwa jest burza. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 26 st. C. Wiatr umiarkowany, powieje z północnego zachodu. W południe ciśnienie wyniesie 999 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu początkowo zapowiada się pogodna, ale w drugiej części prognozuje się wzrost zachmurzenia do dużego z przelotnymi opadami deszczu. Synoptycy przewidują ryzyko pojawienia się słabej burzy. Termometry pokażą 19 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, południowy skręcający na zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 993 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańców Wrocławia czeka we wtorek zmienne zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 27 st. C. Powieje umiarkowany, północno-zachodni wiatr. W południe na barometrach zobaczymy 994 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie upłynie pod znakiem pogodnej aury bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie 16 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie o północy sięgnie 984 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Na wtorek w Krakowie synoptycy prognozują umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami. Termometry pokażą maksymalnie 25 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. W południe ciśnienie osiągnie 85 hPa.

Warunki drogowe we wtorek 26.07 tvnmeteo.pl

