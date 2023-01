Pogoda na jutro - wtorek 24.01. Noc pod znakiem chmur i mżawki, a dzień - ponury i chłodny

Pogoda na jutro, czyli na wtorek 24.01. Kolejne godziny przyniosą nam pochmurną aurę. Miejscami pojawią się mgły i opady lekkiej mżawki. Podobna aura będzie towarzyszyć nam w ciągu dnia. Na termometrach zobaczymy od -1 do 3 stopni Celsjusza, a w całej Polsce odczujemy chłód.

Noc w całym kraju zapowiada się pochmurno, ale w północnych regionach mogą wystąpić niewielkie przejaśnienia. Na południu kraju spodziewane są zamglenia i mgły, a miejscami możliwa będzie mżawka. Termometry wskażą od -5 stopni Celsjusza na Mazurach, przez 0 st. C w centrum kraju do 1 st. C na południowym wschodzie. Powieje słaby wiatr północno-wschodni.

Pogoda na jutro

Wtorek przyniesie w Polsce pochmurne niebo. W północnym pasie kraju niebo może nieznacznie przejaśniać się w ciągu dnia. Mieszkańcy południowych regionów powinni przygotować się na zamglenia i mgły utrzymujące się miejscami do południa. Lokalnie może wystąpić mżawka. Na termometrach zobaczymy od -1 st. C na Suwalszczyźnie i Mazurach, poprzez 2 st. C w centralnej Polsce do 3 st. C w południowych i południowo-wschodnich regionach. Wiatr z kierunków północnych okaże się słaby.

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od 80 do 90 procent i będzie najwyższa na południu i wschodzie Polski. Dzień będzie chłodny, a warunki biometeorologiczne okażą się przeważnie niekorzystne, jedynie na północy neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie spodziewane jest pochmurne niebo, niewykluczone będą również słabe opady mżawki. Temperatura spadnie do 0 st. C. Powieje północno- wschodni, słaby wiatr. Na barometrach zobaczymy o północy 1026 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

We wtorek w Warszawie będzie pochmurno. W ciągu dnia może padać słaba mżawka. Termometry pokażą maksymalnie 2 st. C. Północny wiatr okaże się słaby. W południe ciśnienie wyniesie 1026 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie noc zapowiada się pochmurno z możliwymi przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy -2 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny. O północy barometry wskażą 1040 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Wtorek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie 1 st. C. Z północnego zachodu powieje słaby wiatr. Na barometrach zobaczymy w południe 1040 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc przyniesie w Poznaniu pochmurną aurę. W najchłodniejszym momencie nocy termometry wskażą -1 st. C. Powieje słaby, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie o północy osiągnie 1028 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W Poznaniu prognozowany jest pochmurny wtorek. W ciągu dnia na termometrach zobaczymy 2 st. C. Wiatr z północnego wschodu okaże się słaby. Barometry pokażą w południe 1029 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Mieszkańców Wrocławia czeka ponura noc z możliwymi słabymi opadami mżawki. Temperatura spadnie do minimum 0 st. C. Północno-wschodni wiatr będzie słaby. O północy na barometrach zobaczymy 1022 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We wtorek we Wrocławiu zapanuje pochmurne niebo. W ciągu dnia może popadać słaba mżawka. Termometry pokażą maksymalnie 3 st. C. Powieje słaby wiatr z północnego wschodu. W południe ciśnienie wyniesie 1024 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się ponuro, a okresowo mogą wystąpić słabe opady mżawki. Na termometrach zobaczymy minimalnie 0 st. C. Wiatr północno- wschodni, słaby. O północy barometry wskażą 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

We wtorek w Krakowie zapanuje ponura aura, a w ciągu dnia może pojawić się słaba mżawka. Temperatura maksymalna wyniesie 2 st. C. Północno-wschodni wiatr będzie słaby. Na barometrach w południe zobaczymy 1006 hPa.

