Pogoda na jutro - wtorek 23.01. Noc prawie wszędzie na plusie, ale miejscami może być ślisko

Pogoda na noc

Noc przyniesie pochmurną aurę z rozpogodzeniami. Momentami popada deszcz, a na wschodzie początkowo również deszcz ze śniegiem. Na Podkarpaciu oraz obszarach podgórskich Tatr i Bieszczad wystąpi ryzyko opadów marznących powodujących gołoledź. Temperatura minimalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza w regionach wschodnich do 4 st. C na zachodzie kraju. Wiatr okaże się umiarkowany, w porywach dość silny, południowo-zachodni. W Bieszczadach spodziewane są porywy sięgające 60-80 kilometrów na godzinę, zaś na Wybrzeżu - do 50-60 km/h.

Pogoda na jutro - wtorek 23.01

We wtorek w całym kraju prognozowane jest pochmurne niebo. Wystąpią rozpogodzenia, ale również oraz przelotnymi opadami deszczu od 1 do 5 litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w regionach centralnych do 7 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Z kierunków zachodnich powieje umiarkowany wiatr, na zachodzie i na Wybrzeżu w porywach dość silny, rozwijający prędkość do 40-60 km/h.