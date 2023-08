Pogoda na jutro - wtorek, 22.08. Nocą może się lokalnie błyskać, w dzień do 32 stopni

Pogoda na jutro, czyli na wtorek 22.08. W nocy pojawią się miejscami zanikające burze, a także mgły ograniczające widzialność. Dzień zapowiada się na ogół słoneczny, termometry pokażą maksymalnie 32 stopnie Celsjusza.

Pogoda na noc

W nocy na południowym wschodzie kraju pojawią się zanikające burze. Zjawiskom towarzyszyć będą opady rzędu 10-20 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru osiągające prędkość 60-80 kilometrów na godzinę. Na Pomorzu lokalnie mogą wystąpić mgły ograniczające widzialność do 100-300 metrów. W pozostałych regionach dopisze pogodna aura. Temperatura minimalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Warmii do 18 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni wiatr.

Pogoda na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - wtorek, 22.08

Wtorek zapowiada się słoneczny na wschodzie kraju. W zachodniej części Polski prognozuje się małe i umiarkowane zachmurzenie, po południu - na Śląsku, Ziemi Lubuskiej i Łódzkiej - wzrastające okresami do dużego z przelotnymi opadam deszczu o sumie pięciu litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 23 st. C na Pomorzu Gdańskim do 32 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, zachodni.

Prognoza pogody na wtorek tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne - wtorek, 22.08

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 60-70 procent. W północnej połowie kraju będzie gorąco, zaś w południowej upalnie. Warunki biometeorologiczne przeważnie okażą się korzystne, tylko na południowym zachodzie będą neutralne.

Warunki biometeo we wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Trójmiasto

W nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 12 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z zachodu. Ciśnienie o północy osiągnie 1021 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka wtorek z przeważnie słoneczną aurą. Termometry pokażą maksymalnie 23 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, zachodni. Na barometrach zobaczymy w południe 1019 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie wystąpi zmienne zachmurzenie, przelotny deszcz i burze, podczas których spadnie do 10-20 l/mkw., a wiatr w porywach rozpędzi się do 60-80 km/h. Na termometrach zobaczymy 17 st. C. Powieje słaby, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy sięgnie 991 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Wtorek przyniesie w Krakowie przeważnie słoneczną aurę. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 31 st. C. Zachodni wiatr okaże się słaby. Barometry wskażą w południe 989 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu zapowiada się pogodna, możliwa jest mgła. Temperatura minimalna osiągnie 15 st. C. Powieje słaby, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie osiągnie o północy 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Na wtorek w Poznaniu prognozuje się zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 28 st. C. Zachodni wiatr będzie słaby. Barometry wskażą w południe 1008 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pogonie. Termometry pokażą 14 st. C. Powieje słaby, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Przed mieszkańcami Warszawy słoneczny wtorek. Temperatura maksymalna wyniesie 26 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, będzie wiał z zachodu. Barometry pokażą w południe 1006 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu przyniesie pogodną aurę. Temperatura minimalna wyniesie 16 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni. Ciśnienie o północy sięgnie 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We wtorek we Wrocławiu wystąpi stopniowy wzrost zachmurzenia do dużego i opady deszczu rzędu 5 l/mkw. Na barometrach zobaczymy maksymalnie 32 st. C. Powieje słaby wiatr z zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hPa.

Warunki drogowe we wtorek tvnmeteo.pl

